Fahrerwechsel im BMW-Team - Alain Valente für FK Performance Motorsport

Namhafter Neuzugang für FK Performance Motorsport für das ADAC GT Masters auf dem DEKRA Lausitzring. Der Schweizer Alain Valente wird auf dem Kurs in Brandenburg erstmals für den BMW-Rennstall an den Start gehen. Valente wird gemeinsam mit Joseph Ellerine aus Südafrika den BMW M4 GT3 Evo mit der Startnummer #12 steuern. Im Aufgebot der Mannschaft aus Bremen ersetzt Valente am Lausitzring den Spanier Jan Duran, der aus persönlichen Gründen nicht antreten kann.

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Valente hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren GT3-Experten entwickelt. Der ehemalige McLaren-Junior trat unter anderem im ADAC GT Masters, der GT World Challenge Europe und im International GT Open an. Im ADAC GT Masters krönte sich der Eidgenosse 2023 zum Vizemeister.

Nun wird der 29-jährige Valente erstmals mit FK Performance Motorsport antreten und einen BMW M4 GT3 Evo steuern. Mit seiner Erfahrung und Schnelligkeit wird Valente seinen Partner Joseph Ellerine unterstützen, der in diesem Jahr erstmals im ADAC GT Masters startet und zuletzt in Zandvoort sein erstes Top-10-Ergebnis einfahren konnte. Gemeinsam wird das Duo auf dem welligen Infieldkurs der Ovalstrecke weitere starke Ergebnisse angreifen.

Das ADAC GT Masters wird auf dem Lausitzring erstmals in diesem Jahr das Endurance-Format verwenden, bei dem zwei 80-minütige Rennen ausgetragen werden. In den Rennen werden zwei Boxenstopps mit Fahrerwechsel stattfinden müssen, bei denen die Boliden auch nachgetankt werden. Zudem ist bei einem Boxenhalt auch ein Fahrerwechsel vorgeschrieben. Somit haben die Teams mehr taktische Komponenten als beim Standartformat des ADAC GT Masters.

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Die beiden Rennen werden am Samstag und Sonntag jeweils um 15:10 Uhr aufgenommen und werden Live im offiziellen Livestream auf YouTube und joyn übertragen. Das Sonntagsrennen wird Sport 1 zudem auch Live im deutschen Free-TV ausstrahlen.