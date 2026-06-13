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24 Hours of Le Mans: BMW in der Startphase an der Spitze

BMW-Werksfahrer René Rast holt sich früh im Rennen die Führung bei den 2026er 24 Hours of Le Mans. Dahinter folgen die nicht nur Cadillac sondern auch Alpine und Ferrari. So steht es in Le Mans.

FIA WEC

Führt in Le Mans: Der BMW M Hybrid V8
Führt in Le Mans: Der BMW M Hybrid V8
Foto: Price / XPB Images
Führt in Le Mans: Der BMW M Hybrid V8
© Price / XPB Images

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Die 94. Ausgabe der 24 Hours of Le Mans ist eröffnet - und beim Klassiker an der französischen Sarthe wird wie jedes Jahr die ganz große Show geboten. Das ging schon im Vorfeld los, als die Nationalhymne gesungen, die französische Flagge standesgemäß angeliefert wurde und Rad-Legende Mark Cavendish diese dann zur Eröffnung des Rennens schwang.

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Der von der Pole-Position losgefahrene BMW mit Kevin Magnussen am Steuer musste jedoch direkt schon Federn lassen. Bereits vor der ersten Kurve fiel der Däne bis auf die dritte Position zurück – vor der Phase der ersten Boxenstopps wurde das Pole-Auto dann sogar bis auf die siebte Position durchgereicht. Dennoch gab es gute Nachrichten bei BMW.

Denn René Rast konnte im zweiten M Hybrid V8 noch in der ersten Runde die Führung übernehmen und baute diese im ersten Stint bis auf über sechs Sekunden aus. Im Cadillac V-Series.R belegte Will Stevens die zweite Position. Cadillac war in der Startphase von Le Mans insgesamt stark aufgestellt, da auch die beiden anderen V-Series.R in den Top Fünf fuhren. Filipe Albuquerque auf P4 und Earl Bamber auf der fünften Position.

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Dazwischen platzierte sich der Alpine A424 von Ferdinand Habsburg auf der dritten Position. Es gilt auch Ferrari nicht zu unterschätzen. Antonio Giovinazzi und Nicklas Nielsen kämpften sich in den beiden Werks-499P auf die Positionen sechs und acht vor.

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Stand vor den ersten Boxenstopps

BMW #20 - Frijns/Rast/van der Linde

Cadillac #12 - Nato/Stevens/Delétraz

Alpine #35 - Habsburg/Milesi/da Costa

Cadillac #38 - Bamber/Bourdais/Aitken

Cadillac #101 - Albuquerque/Taylor/Taylor

Ferrari #51 - Calado/Giovinazzi/Pier Guidi

BMW #15 - Magnussen/Marciello/Vanthoor

Ferrari #50 - Fuoco/Molina/Nielsen

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