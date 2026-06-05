Von Gerüchten über seinen Rauswurf erfuhr Bottas beim Kaffeetrinken

Die Formel 1 in Zeiten des Internets ist manchmal ein Ort für seltsame Phänomene. Dinge werden missverstanden, nehmen vor allem zwischen Rennwochenenden, wenn Fahrer nicht direkt auf Fragen der Medien hin Position beziehen, eine Eigendynamik an. So ging es auch zuletzt Valtteri Bottas, über den plötzlich Gerüchte verbreitet wurden, sein Cockpit bei F1-Neuling Cadillac sei akut gefährdet.

Werbung

Werbung

Bottas kennt das schon mit den Gerüchten...

Der Finne nimmt es gelassen, sagte bei seiner Medienrunde vor dem Rennen in Monaco: «Es ist nicht das erste Mal, dass mir solche Gerüchte begegnet sind. Es ist ein bisschen eine Schande, dass manche Leute sich so einen Mist ausdenken. Aber das ist normal in diesem Sport.»

Bottas: Volle Unterstützung vom Team

Bottas betont: «Ich kenne meine Situation, das Team kennt meine Situation und sie unterstützen mich zu 100 Prozent. Deswegen war es von meiner Seite am Ende in Ordnung.» Sein Cockpit sieht der Finne also nicht gefährdet. Warum werden solche Geschichten verbreitet? Bottas kann nur mutmaßen: «Überschriften. Klicks. Das ist meine Theorie.»

So kamen die Gerüchte wohl zustande: Ein italienischer Sky-Reporter hatte in einer Sendung seine persönliche Meinung geäußert, dass es für Bottas langfristig eng werden könnte, sollten die Erfolge ausbleiben. Daraus wurde – möglicherweise in einer lückenhaften oder fehlerhaften Übersetzung – in einigen Berichten eine Tatsache. Aus der Mutmaßung, dass auf Valtteri Bottas perspektivisch Colton Herta folgen könnte, wurde das irreführende Gerücht, dass das schon in der Saison passieren könnte. Viele Medien griffen das Thema auf. Der Haken daran: Der aktuelle Formel-2-Pilot Herta hat zwar jede Menge Erfahrung auf der Rennstrecke, fuhr jahrelang erfolgreich IndyCar. Eine Superlizenz, also eine Art Formel-1-Führerschein hat er aber nicht. Dafür sammelt er gerade in der Formel 2 und mit Freitagstrainings die noch fehlenden Punkte. Dass der Saisonstart, wenn nicht sogar die komplette erste Saison, für Cadillac schwierig wird, war ebenfalls von Team- und Fahrerseite eingepreist. Das Team stieg komplett neu ein, baut neue Strukturen auf. Mit zwei erfahrenen Piloten und Vize-Weltmeistern soll die Formkurve tendenziell bergauf gehen. Doch noch ist kein Druck da.

Werbung

Werbung

Bottas – ein alter Hase in der Formel 1 – war also ganz entspannt. Er verriet: «Ich habe tatsächlich gerade meinen Kaffee am Morgen getrunken, als ich das erste Gerücht gesehen habe und ich habe irgendwie darüber gelacht.» Er merkt an: «Das ist manchmal das Negative an diesem Sport. Manchmal starten die Leute einfach Gerüchte, um Dinge zu schreiben und sich Sachen auszudenken. Ich habe gelernt, dass das Teil des Ganzen ist. Es macht mir also nichts mehr aus.»