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Honda Team Asia: Australier Jacob Roulstone vertritt Mario Aji in Ungarn

Nach seinem schweren Trainingscrash im Mai muss Moto2-Ass Mario Aji auch in Ungarn pausieren. Ersetzen wird ihn dort im Honda Team Asia der ehemalige Moto3-Pilot Jacob Roulstone.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Jacob Roulstone
Jacob Roulstone
Foto: Honda Team Asia
Jacob Roulstone
© Honda Team Asia

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Honda-Team-Asia-Pilot Mario Aji hatte sich bei einem Trainingscrash nach dem Frankreich-GP eine Halswirbelfraktur zugezogen. Der Indonesier musste danach die Grands Prix in Barcelona und Mugello auslassen. Beim Ungarn-GP an diesem Wochenende kann er ebenfalls nicht an den Start gehen.

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Vertreten wird Aji auf dem Balaton Park Circuit von Jacob Roulstone. Der 21-jährige Australier fuhr 2024 und 2025 in der Moto3-WM im Team Tech3. Er landete in beiden Jahren auf WM-Rang 15, Podestplätze konnte er keine erzielen.

2026 wechselte Roulstone in die australische Superbike-Meisterschaft. Dort fährt er eine Honda CBR1000RR und belegt derzeit Gesamtrang 8. Zudem ist Roulstone in dieser Saison in der Moto2-EM am Start – er tritt dort auf einer Boscoscuro an. Nach dem ersten Rennwochenende, das Ende Mai in Barcelona über die Bühne ging, belegt er in der Gesamtwertung Rang 7.

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Roulstone hat somit viel Rennpraxis vorzuweisen. Beim Ungarn-GP an diesem Wochenende erlebt er sein Debüt in der Moto2-WM. Auch für Honda Team Asia ist es eine Premiere: «Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Team, da Roulstone der erste australische Fahrer ist, der das Team in der Moto2-Klasse vertritt. Willkommen, Jacob!», postete das Team in den Sozialen Medien.

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