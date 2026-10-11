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Charles Leclerc/Ferrari zu Verstappen: «Das hätte ich anders machen sollen»

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat beim Nacht-GP von Singapur den zweiten Platz erobert. Er muss sich Max Verstappen geschlagen geben. Der Monegasse sagt, was vielleicht den Sieg gekostet hat.

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Charles Leclerc verpasst seinen ersten Sieg beim Grossen Preis von Singapur um 7,3 Sekunden: Unter dem Flutlicht des Marina Bay Circuit fährt der Ferrari-Pilot zum zweiten Platz (wie 2019 und 2022), hinter Max Verstappen und vor Kimi Antonelli.

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Für den 28-jährigen Leclerc ist dies die 55. Podestplatzierung seiner Formel-1-Karriere. Seinen zehnten GP-Triumph verpasst der Monegasse um mehr als sieben Sekunden. Die Ferrari-Taktik mit einem zusätzlichen Stopp war richtig, um an Leader Verstappen zu rücken, aber der Niederländer hatte noch Reserven.

Lewis Hamilton hingegen wurde auf der Bahn belassen und fiel zurück, das zeigt – die Ferrari-Taktik mit Leclerc war richtig.

Im Artikel erwähnt

Leclerc sagt nach dem ereignisarmen Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat: «Wir waren zu Beginn des Rennens recht stark, ich konnte an Max dran bleiben. Aber dann bauten bei uns die Reifen stärker ab als die Walzen am Wagen von Verstappen.»

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«Wir haben dann mit der virtuellen Safety Car-Phase eine andere Taktik versucht, um vielleicht gegen Max eine Chance zu erhalten. Ich war überzeugt, dass wir das packen können.»

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«Mit frischen Reifen haute ich voll rein, vielleicht habe ich das zum Schluss des Grand Prix teuer bezahlt. Ich habe alles gegeben, und es hat halt nicht sollen sein.»

«Vielleicht hätte ich am Start gegen Max ein wenig aggressiver sein sollen, sonst aber kann ich mir nicht viel vorwerfen.»

«Wir hatten heute soliden Renn-Speed, aber für den Sieg brauchen wir weitere Verbesserungen am Rennwagen.»

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Scuderia Ferrari HP

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