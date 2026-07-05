Kelvin van der Linde: «Ihr habt mir das Leben gerettet!»

Kelvin van der Linde wurde unverschuldet in den Horrorunfall im ersten DTM-Rennen auf dem Norisring involviert. Nachdem Maximilian Paul auf der Ölspur von Timo Glock die Kontrolle verlor, in die Barriere einschlug und ohne Bremswirkung in die erste Kurve rutschte, traf der Lamborghini-Werksfahrer den BMW-Star in der Fahrertür. Beim Anprall wurde das Chassis des BMW M4 GT3 stark beschädigt.

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Van der Linde wurde zu genaueren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert, dort wurden - bis auf Prellungen - keine schwereren Verletzungen festgestellt. Kelvin van der Linde reiste bereits nach Hause.

Am Samstagabend gab Schubert Motorsport bekannt, dass der Südafrikaner nicht an den Start gehen wird.

Nun meldete sich Kelvin van der Linde via Social Media zu Wort: «Als ich heute Morgen aufwachte, war ich dankbar fürs Leben und dafür, dass ich den schlimmsten Unfall meiner Karriere ohne ernsthafte Verletzungen überstanden habe. Der gestrige Tag war ein Weckruf, der uns vor Augen führt, dass wir nie wissen, was hinter der nächsten Kurve auf uns wartet, und eine Erinnerung daran, für jeden Tag auf dieser Erde dankbar zu sein. Natürlich werde ich heute nicht fahren, was mir das Herz bricht – es war eine harte Saison mit so vielen Hindernissen, die es zu überwinden galt, aber im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Genesung und hoffe, bald wieder im Auto sitzen zu können, sobald die Blutergüsse abgeklungen sind. Vielen Dank an BMW für den Bau eines super sicheren Rennwagens – ihr habt mir das Leben gerettet. Danke an alle, die sich bisher bei mir gemeldet haben – eure Nachrichten bedeuten mir sehr viel. Einen „Saffa“ kriegt man nicht so leicht unterkriegen – wir sehen uns alle ganz bald wieder, und viel Glück an alle, die heute fahren – bitte passt gut auf euch auf da draußen!»

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