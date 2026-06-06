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Harte Worte von Fernando Alonso in Monaco: «Die schlimmste Auto-Generation»

Fernando Alonso ist an diesem Wochenende zum 22. Mal in einem Formel-1-Auto in den Strassen von Monaco unterwegs. Und der GP-Routinier hat kein leichtes Spiel. Dafür findet er deutliche Worte.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso war nach dem Trainingsfreitag in Monaco nicht glücklich
Fernando Alonso war nach dem Trainingsfreitag in Monaco nicht glücklich
Foto: Coates / XPB Images
Fernando Alonso war nach dem Trainingsfreitag in Monaco nicht glücklich
© Coates / XPB Images

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Das Rennen in Monaco ist ein Sonderfall. Nicht nur, weil die Hatz durch die engen Strassen des Fürstentums seit langer Zeit schon Kultstatus geniesst und das mondäne Monte Carlo für eine einmalige Kulisse sorgt. In diesem Jahr ist es auch das Rennen, das den Aussenseitern eine Chance eröffnet, weil die Streckencharakteristik dafür sorgt, dass die Motor-Power und das Energie-Management nicht die Hauptrolle spielen.

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Auf dem Papier ist das eine gute Nachricht für Fernando Alonso, dessen Aston Martin-Renner vor allem in Sachen Antriebseinheit der Konkurrenz hinterherhinkt. Der Spanier, der bereits 21 Mal im GP-Renner auf dem Strassenkurs ausgerückt ist, hatte am Trainingsfreitag dennoch kein leichtes Spiel. Und er fand nach den beiden Sessions, die er jeweils auf dem 20. Platz der Zeitenliste beendet hatte, klare Worte.

«Das ist wohl die schlimmste Auto-Generation, die ich jemals in Monaco fuhr. Die Art und Weise, wie man die Batterie auflädt – durch Bremsen, vom Gas gehen und solche Dinge – führt offensichtlich zu grossen Schwankungen bei der Motor-Bremswirkung des Autos», klagte der 44-Jährige.

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Das Energie-Management der aktuellen Fahrzeuggeneration verändere das Fahrerlebnis in Monaco grundlegend, schimpfte der Asturier weiter. «Wenn die Batterie voll ist, dann lädt sie nicht weiter auf. Man hat also keine Motorbremse. Es ist, als würde man pushen. Aber so sind die Regeln nun einmal, und mit Hybrid-Autos sollte man nicht Rennen fahren, so einfach ist das», stellte er klar.

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