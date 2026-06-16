Lewis Hamilton: Ü40 ist das neue 30 – ältester GP-Sieger seit Brabham 1970!

Lewis Hamilton ist ein echter Goldtimer: Als einer von nur zehn GP-Piloten seit 1950 hat er einen Formel-1-WM-Lauf gewonnen als Ü40. Um genau zu sein, ist der Ferrari-Star der älteste GP-Sieger seit Jack Brabham beim Grossen Preis von Südafrika 1970. Der Australier war damals sogar fast 44 Jahre alt (43 Jahre, 11 Monate, 5 Tage).

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Witziges Detail: Brabham war in seiner letzten GP-Saison 1970 auch mit jener Startnummer 44 unterwegs, die Lewis Hamilton weltberühmt gemacht hat.

Hamilton hat damit seinen englischen Landsmann Nigel Mansell als ältester GP-Sieger aus Grossbritannien abgelöst, der in Australien 1994 im Alter von 41 Jahren, 3 Monaten und 5 Tage gewann. Hamilton ist in Barcelona 41/5/7.

Der älteste GP-Sieger ist der Italiener Luigi Fagioli, der in Frankreich 1951 als 53-Jähriger triumphierte, ein Rekord wohl für die Ewigkeit. Sechs der zehn ältesten GP-Sieger der Königsklasse eroberten ihren letzten WM-Laufsieg in den 50er Jahren.

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Top-Ten der ältesten GP-Sieger

Luigi Fagioli (I), Frankeich 1951, 53 Jahre/0 Monate/22 Tage Giuseppe Farina (I), Deutschland 1953, 46/9/3 Juan Manuel Fangio (RA), Deutschland 1957, 46/1/11 Piero Taruffi (I), Schweiz 1952, 45/7/6 Jack Brabham (Aus), Südafrika 1970, 43/11/5 Sam Hanks (USA), Indianapolis 1957, 42/10/17 Lewis Hamilton (GB), Barcelona 2026, 41/5/7 Nigel Mansell (GB), Australien 1994, 41/3/5 Maurice Trintignant (F), Monaco 1958, 40/6/18 Graham Hill (GB), Monaco 1969, 40/3/3