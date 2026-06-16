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Lewis Hamilton: Ü40 ist das neue 30 – ältester GP-Sieger seit Brabham 1970!

Lewis Hamilton hat mit 41 Jahren den Barcelona-GP gewonnen. Der Statistiker wundert sich und schlägt nach. Tatsächlich, der Brite ist der älteste Grand Prix-Sieger seit Jack Brabham in Südafrika 1970!

Formel 1

Jack Brabham 1970 mit der 44, mit welcher heute Lewis Hamilton siegt
Jack Brabham 1970 mit der 44, mit welcher heute Lewis Hamilton siegt
Foto: Grand Prix Photo
Jack Brabham 1970 mit der 44, mit welcher heute Lewis Hamilton siegt
© Grand Prix Photo

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Lewis Hamilton ist ein echter Goldtimer: Als einer von nur zehn GP-Piloten seit 1950 hat er einen Formel-1-WM-Lauf gewonnen als Ü40. Um genau zu sein, ist der Ferrari-Star der älteste GP-Sieger seit Jack Brabham beim Grossen Preis von Südafrika 1970. Der Australier war damals sogar fast 44 Jahre alt (43 Jahre, 11 Monate, 5 Tage).

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Witziges Detail: Brabham war in seiner letzten GP-Saison 1970 auch mit jener Startnummer 44 unterwegs, die Lewis Hamilton weltberühmt gemacht hat.

Hamilton hat damit seinen englischen Landsmann Nigel Mansell als ältester GP-Sieger aus Grossbritannien abgelöst, der in Australien 1994 im Alter von 41 Jahren, 3 Monaten und 5 Tage gewann. Hamilton ist in Barcelona 41/5/7.

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Der älteste GP-Sieger ist der Italiener Luigi Fagioli, der in Frankreich 1951 als 53-Jähriger triumphierte, ein Rekord wohl für die Ewigkeit. Sechs der zehn ältesten GP-Sieger der Königsklasse eroberten ihren letzten WM-Laufsieg in den 50er Jahren.

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Top-Ten der ältesten GP-Sieger

  1. Luigi Fagioli (I), Frankeich 1951, 53 Jahre/0 Monate/22 Tage

  2. Giuseppe Farina (I), Deutschland 1953, 46/9/3

  3. Juan Manuel Fangio (RA), Deutschland 1957, 46/1/11

  4. Piero Taruffi (I), Schweiz 1952, 45/7/6

  5. Jack Brabham (Aus), Südafrika 1970, 43/11/5

  6. Sam Hanks (USA), Indianapolis 1957, 42/10/17

  7. Lewis Hamilton (GB), Barcelona 2026, 41/5/7

  8. Nigel Mansell (GB), Australien 1994, 41/3/5

  9. Maurice Trintignant (F), Monaco 1958, 40/6/18

  10. Graham Hill (GB), Monaco 1969, 40/3/3

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Zeit

Bestzeit

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01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

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Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

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Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

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