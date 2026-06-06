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Maximum herausgeholt: Marco Bezzecchi (3.) nach Blitzstart zufrieden

Marco Bezzecchi holte im MotoGP-Sprint auf dem Balaton Park Circuit Platz 3. Der Aprilia-Werksfahrer baute seine WM-Führung aus. Eine sichere Sache war das Podium für ihn nicht.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Aldeguer klebte am Hinterrad von Bezzecchi
Aldeguer klebte am Hinterrad von Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Aldeguer klebte am Hinterrad von Bezzecchi
© Gold & Goose

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Marco Bezzecchi startete beim Sprint auf dem Balaton Park Circuit von Position 6. Er war die beste Aprilia im Qualifying. Was im Sprint folgte, war ein starker Start, der den Grundstein für seinen dritten Platz legte. Auf dem Weg zur ersten Kurve ließ Bezzecchi mehrere Ducati-Fahrer hinter sich – darunter Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia und Fermin Aldeguer. So fand sich der WM-Leader auf dem dritten Rang wieder, hinter Marc Marquez (Ducati) und Pedro Acosta (KTM), die sich beide sofort an der Spitze festsetzten.

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Doch schon nach wenigen Kilometern stand fest, dass Bezzecchi nicht die nötige Pace hatte, mit den beiden Favoriten auf den Sieg konnte er nicht mithalten. «Der Grip war am Anfang sehr niedrig. Es war schwierig, den Rhythmus zu finden. Glücklicherweise war der Start gut», erklärte Bezzecchi.

Willkommen zum Rennwochenende in Ungarn
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Start des Rennens
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Start des Rennens
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Jorge Martin
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Bezzecchi und Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Pecco Bagnaia
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Raúl Fernández
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Pedro Acosta
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Diogo Moreira
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Enea Bastianini
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Fermin Aldeguer
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Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Marc Márquez gewinnt das Sprintrennen
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sprint-Sieger Marc Márquez
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Im Artikel erwähnt

Vor allem in den ersten Runden machte Fermin Aldeguer Druck, der am Hinterrad des Italieners klebte. Es soll auch eine Berührung gegeben haben: «Ich spürte einen Kontakt hinten, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Danach hatte ich große Mühe mit dem Hintterad.» Aldeguer war nach einem Fahrfehler in der Schikane bei den Kurven 9 und 10 bald nicht mehr der nächste Verfolger und verhinderte gerade so einen Sturz. Die Rolle des Verfolgers nahm Raul Fernandez (Trackhouse) ein. Bezzecchi gab Rang 3 aber nicht mehr her.

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Es war erst Bezzecchis zweites Sprint-Podium der laufenden Saison – das erste hatte er ebenfalls als Dritter in Le Mans geholt. In der WM-Wertung baute er seinen Vorsprung um weitere drei Punkte auf 20 Zähler aus. Teamkollege Jorge Martin kam im Sprint nicht über Rang 6 hinaus.

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