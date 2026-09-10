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Ist der Madring ein Auto-Killer? Das erwartet Formel-1-Star Max Verstappen

Max Verstappen drehte bereits ein paar Runden auf dem neuen Madring, den einige Fahrer-Kollegen des Red Bull Racing-Stars als Auto-Killer bezeichnen. Stimmt der vierfache Weltmeister diesem Urteil zu?

Formel 1

Max Verstappen erwartet ein schwieriges Wochenende in Madrid
Max Verstappen erwartet ein schwieriges Wochenende in Madrid
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen erwartet ein schwieriges Wochenende in Madrid
© Red Bull Content Pool

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Dass der Madring eine besondere Strecke im WM-Kalender ist, liegt auf der Hand. Denn noch hat kein GP-Star ein Formel-1-Rennwochenende auf der neuen Piste vor den Toren der spanischen Metropole absolviert. Die Fahrer sind sich jedoch angesichts des Streckenlayouts und der Vorbereitung auf das 14. Rennwochenende der Saison im Simulator bereits jetzt einig: Nicht nur deshalb erwartet sie an diesem Wochenende eine besondere Herausforderung.

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Viele Formel-1-Piloten sind sich sicher, dass die Piste auf dem IFEMA-Messegelände kaum Fehler verzeiht. Einige der GP-Stars bezeichneten den 5,416 km langen Rundkurs sogar als wahren Auto-Killer. Kann Max Verstappen dieses Urteil bestätigen? Der Red Bull Racing-Star drehte am Medien-Donnerstag bereits ein paar Runden auf der neuen GP-Strecke – allerdings war er dabei natürlich nicht im GP-Auto unterwegs, sondern in einem Strassen-Renner.

Der 28-jährige Niederländer erklärte am Rande der spanischen GP-Bahn: «Für mich ist der Circuit de Spa-Francorchamps die perfekte Strecke – ich stehe eher auf die alten Pisten. Aber ich habe hier ein paar Runden gedreht, und kann sagen, dass es eine Herausforderung wird, das ist eine schwierige Strecke.»

Im Artikel erwähnt

«Mal schauen, wie es im Formel-1-Renner werden wird. Aber diese Strecke kann durchaus ein Auto-Killer sein. Denn an einigen Stellen kann eine Schrecksekunde in einem Crash enden. Aber in Jeddah ist es genauso. Darüber haben wir gesprochen, wir müssen aber einfach damit klarkommen. Wir müssen herausfinden, wo das Limit ist, und versuchen, alles unter Kontrolle zu halten. Aber natürlich, wer am Limit agiert, kann leicht Fehler machen. Mal schauen, wie das Wochenende wird. Die Strecke hat zwar viel mehr langsamere Kurven als Jeddah, aber was mein Gefühl angeht, ist es hier ähnlich wie in Saudi-Arabien.»

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