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Live-Ticker MotoGP Mandalika: Aprilia schlug mit Vierfach-Triumph zurück!

Beim Sprint lief fast alles gegen Aprilia. Im Sprint dreht sich das Blatt. Erstmals überhaupt gelang dem MotoGP-Projekt aus Noale ein Vierfachsieg mit Bezzecchi ab der Spitze. Martin wieder WM-Leader!

MotoGP

Aprilia stellte mit Bezzecchi, Fernandez und Martin das GP-Podium
Aprilia stellte mit Bezzecchi, Fernandez und Martin das GP-Podium
Foto: Gold and Goose
Aprilia stellte mit Bezzecchi, Fernandez und Martin das GP-Podium
© Gold and Goose

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Ausgerechnet auf dem Mandalika International Circuit und damit jeder Rennstrecke im MotoGP-Kalender, die wie maßgeschneidert für die Eigenschaften der Aprilia RS-GP war, gab es für Bezzecchi und Co. eine herbe Enttäuschung.

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SPEEDWEEK.com berichtete live aus Mandalika, von der gelungenen Revanche und einen historischen Erfolg für die Aprilia-Piloten.

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Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

27

40:46,582

1:29,960

25

02

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+4,260

1:30,024

20

03

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

27

+6,890

1:30,144

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

27

+9,378

1:30,301

22

05

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

27

+9,492

1:30,172

15

06

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

27

+10,778

1:30,229

22

07

73

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

+16,821

1:30,285

14

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

27

+19,840

1:30,244

15

09

20

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

27

+19,999

1:30,797

8

10

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

27

+21,111

1:30,593

6

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