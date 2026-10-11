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Live-Ticker MotoGP Mandalika: Aprilia schlug mit Vierfach-Triumph zurück!
Beim Sprint lief fast alles gegen Aprilia. Im Sprint dreht sich das Blatt. Erstmals überhaupt gelang dem MotoGP-Projekt aus Noale ein Vierfachsieg mit Bezzecchi ab der Spitze. Martin wieder WM-Leader!
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Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen.
TV-Programm
Phillip Island: International Stream
22.10.2026 - 23:55
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Ausgerechnet auf dem Mandalika International Circuit und damit jeder Rennstrecke im MotoGP-Kalender, die wie maßgeschneidert für die Eigenschaften der Aprilia RS-GP war, gab es für Bezzecchi und Co. eine herbe Enttäuschung.
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SPEEDWEEK.com berichtete live aus Mandalika, von der gelungenen Revanche und einen historischen Erfolg für die Aprilia-Piloten.
Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen.
TV-Programm
Phillip Island: International Stream
22.10.2026 - 23:55
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Themen
Ergebnisse Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
Rennen Startaufstellung Warm-up Sprint Startaufstellung 2. Qualifying 1. Qualifying 2. Training Freies Training 1. Training
01
72
Aprilia Racing
Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
27
40:46,582
1:29,960
25
02
25
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
Raúl Fernández
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
27
+4,260
1:30,024
20
03
89
Aprilia Racing
Jorge Martin
Aprilia Racing
27
+6,890
1:30,144
22
04
79
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
Ai Ogura
SuperFile Trackhouse MotoGP Team
27
+9,378
1:30,301
22
05
37
Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
27
+9,492
1:30,172
15
06
93
Ducati Lenovo Team
Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
27
+10,778
1:30,229
22
07
73
BK8 Gresini Racing MotoGP
Alex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
27
+16,821
1:30,285
14
08
49
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
27
+19,840
1:30,244
15
09
20
Monster Energy Yamaha MotoGP
Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
27
+19,999
1:30,797
8
10
23
Red Bull KTM Factory Racing
Enea Bastianini
Red Bull KTM Factory Racing
27
+21,111
1:30,593
6
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Pertamina Grand Prix of Indonesia Mandalika International Street Circuit, Indonesien09.–11.10.2026 Demnächst Australian Motorcycle Grand Prix Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien23.–25.10.2026
Live
Pertamina Grand Prix of Indonesia Mandalika International Street Circuit, Indonesien09.–11.10.2026 Demnächst Australian Motorcycle Grand Prix Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien23.–25.10.2026
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