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Moto2 Mandalika: Escrigs Siegtraum platzt, Guevara macht in der WM Druck

Startcrash, Abbruch und spätes Drama: Alex Escrig verliert den Sieg durch einen Defekt. Izan Guevara gewinnt zum dritten Mal in Folge und liegt nur noch 5,5 Punkte hinter Manuel Gonzalez.

Sebastian Fränzschky

Von

Moto2

Erbte den Sieg: Izan Guevara (Pramac-Yamaha)
Erbte den Sieg: Izan Guevara (Pramac-Yamaha)
Foto: Gold and Goose
Erbte den Sieg: Izan Guevara (Pramac-Yamaha)
© Gold and Goose

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Bei tropischen Bedingungen starteten die 28 Moto2-Piloten um 13:15 Uhr Ortszeit in den Grand Prix von Indonesien über 22 Runden. Pramac-Pilot Izan Guevara führte die erste Startreihe vor Alex Escrig und David Alonso an. WM-Leader Manuel Gonzalez nahm das 17. Saisonrennen in Mandalika lediglich von Platz 10 in Angriff.

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Guevara gewann den Sprint zur ersten Kurve, dahinter kam es zu einer folgenschweren Kollision: Daniel Holgado fuhr seinem Aspar-Teamkollegen David Alonso ins Heck. Beide stürzten, ebenso wie Joe Roberts und Collin Veijer. Dabei löste sich die Tank-/Sitzeinheit einer der Aspar-Maschinen. Das Rennen wurde abgebrochen, die Rennkommissare werteten den Zwischenfall als Rennunfall.

In den Boxen von Aspar, Ajo und American Racing arbeiteten die Mechaniker unter Hochdruck. Alonsos Kalex wurde nicht rechtzeitig fertig – damit war das Rennen für den zukünftigen Honda-MotoGP-Piloten beendet. Die Motorräder von Holgado, Veijer und Roberts konnten hingegen rechtzeitig für den Neustart über 14 Runden repariert werden.

Alex Escrig mit Forward auf Siegkurs

Beim Neustart stürmte Alex Escrig an die Spitze, Guevara reihte sich auf der zweiten Position ein. An Roberts’ Motorrad gab es ein Problem, der US-Amerikaner steuerte seine Kalex an die Box und beendete den Grand Prix nach der Einführungsrunde.

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Die Reihenfolge nach der ersten Runde: Escrig vor Guevara, Holgado und Ivan Ortola. Gonzalez duellierte sich mit Moto2-Routinier Tony Arbolino um die fünfte Position. Celestino Viettis Rennen war nach einem Sturz in Kurve 10 beendet.

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Forward-Pilot Alex Escrig beeindruckte – und hatte Pech
Forward-Pilot Alex Escrig beeindruckte – und hatte Pech
Foto: Gold and Goose
Forward-Pilot Alex Escrig beeindruckte – und hatte Pech
© Gold and Goose

An der Spitze gab es keine direkten Duelle. Escrig konnte sich von Guevara absetzen. Holgado auf der dritten Position hatte ebenfalls einen Puffer. Nach der Hälfte der Renndistanz kam Gonzalez in Schlagdistanz zu Ortola und setzte in Runde 7 ein Manöver.

Gonzalez fuhr ein beeindruckendes Renntempo und kam in großen Schritten an Holgado heran. Fünf Runden vor Rennende zog Gonzalez an Holgado vorbei und befand sich damit auf Podestkurs. Auch IntactGP-Teamkollege Senna Agius zeigte ein starkes Rennen: Der Australier stürmte durchs Feld und fuhr auf Position 5.

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Drama in der vorletzten Runde

Vier Runden vor Rennende kam Guevara näher an die führende Forward-Maschine von Escrig heran. Der Vorsprung schrumpfte auf vier Zehntelsekunden. Drama zwei Runden vor Rennende: Escrig rollte mit einem Defekt aus und machte damit den Weg frei für den dritten Guevara-Sieg in Folge.

Intact-Ass Manuel Gonzalez (2.) zeigte eine starke Aufholjagd
Intact-Ass Manuel Gonzalez (2.) zeigte eine starke Aufholjagd
Foto: Gold and Goose
Intact-Ass Manuel Gonzalez (2.) zeigte eine starke Aufholjagd
© Gold and Goose

Die 25 Punkte gingen an Guevara, der fünf Zähler auf WM-Leader Gonzalez gutmachte und somit nur noch 5,5 Punkte zurückliegt. Um Platz 3 entwickelte sich in der letzten Runde ein Duell zwischen Holgado und Agius mit besserem Ausgang für Holgado. Für IntactGP waren die Plätze 2 und 4 ein starkes Ergebnis nach einem bis dahin schwierigen Rennwochenende.

Platz 5 ging an Daniel Munoz. Ivan Ortola wurde Sechster vor Filip Salac, Alonso Lopez, Tony Arbolino und Jose-Antonio Rueda. Punkte gingen zudem an Collin Veijer, Luca Lunetta, Ayumu Sasaki, Taiyo Furusato und Zonta vd Goorbergh.

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Fahrer
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Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

28

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

14

21:44,433

1:32,560

25

02

18

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

14

+3,570

1:32,743

20

03

96

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

14

+4,497

1:32,666

16

04

81

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

14

+4,809

1:32,800

13

05

17

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

14

+6,461

1:33,018

11

06

4

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - JP Financial - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - JP Financial - MSI

14

+8,141

1:32,721

10

07

12

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

14

+9,821

1:33,044

9

08

21

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

14

+11,450

1:33,192

8

09

14

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

+11,688

1:33,195

7

10

98

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

14

+12,253

1:33,168

6

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    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
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    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
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