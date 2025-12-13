Mike Krack: Fernando Alonso hat allen gezeigt, wie man Rennen fährt

Im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi ist Altmeister Fernando Alonso Sechster geworden, in der WM-Gesamtwertung hat es für den zweimaligen Weltmeister für Rang 10 gereicht, fünf Punkte vor Nico Hülkenberg. Und in der Konstrukteurswertung reichte es für Rang 7. Um drei Punkte musste sich Aston Martin den Racing Bulls geschlagen geben. Keine Bilanz, auf die man sonderlich stolz sein möchte – aber immerhin.

Werbung

Werbung

Die Saison war für Aston Martin insgesamt schwierig. Mike Krack, zwischenzeitlich Teamchef, jetzt Chief Trackside Officer von Aston Martin, sagte nach Ende der Saison in seiner Medienrunde: «In einer Welt mit Budget Cap oder im letzten Jahr des Reglements ist es am einfachsten, mit einem guten Auto zu starten. Und wenn man das nicht hat, muss man vom ersten Rennen an Aufholjagd betreiben.» Und so war es bei Aston Martin 2025.

Krack: «Die Upgrades, der Entwicklungswettlauf sind für alle gleich. Also versuchen alle, ihre Autos zu verbessern, und irgendwann entscheidet man sich, es nicht mehr zu tun. Wir wussten also, dass es aus dieser Sicht schwierig werden würde, insbesondere in der zweiten Saisonhälfte.» Weil keine Innovationen mehr fürs 2025er-Auto kamen, da der Fokus bei Aston Martin früh auf 2026 ging – auf Kosten der Saison 2025.

Krack: «Aber das bedeutet nicht, dass man es nicht versucht. Wir haben es weiter versucht. Ich denke, insgesamt war der siebte Platz und das knappe Verpassen des sechste Platzes in der Meisterschaft nicht weit von dem entfernt, was wir maximal erreichen konnten. Natürlich gibt es immer ein ‹Was wäre, wenn›, aber ich denke, das ist für alle Teams gleich. Man sollte sich wegen solcher Dinge nicht zu sehr fertigmachen.»

Werbung

Werbung

Ein starker und ausschlaggebender Faktor, der die Saison doch noch irgendwie zum Funktionieren brachte, war Fernando Alonso. Speziell in Abu Dhabi überzeugte er mal wieder mit seiner Leistung. Krack scherzte: «Er hat nicht nur den Kids gezeigt, wie man Rennen fährt, sondern auch uns.» Der Luxemburger über den Abu-Dhabi-GP: «Das Rennen ist wirklich optimal ausgeführt worden, speziell im Reifenmanagement. Er hat versucht, die Position zu halten, die Reifen zu schonen, damit sie im entscheidenden Moment bereit sind.»

Thema der Woche Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025 Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder. Thomas Kuttruf Weiterlesen