An dieser Stelle hiess es in der Regel: Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

Werbung

Werbung

Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Beim letzten Rätsel lautete unser Tipp: Daumen hoch für diesen Fahrer, alles okay mit dem Auto, Daumen runter für diesen Grand Prix.

Es handelte sich um den Franzosen Didier Pironi mit seinem Ferrari am Las Vegas-Wochenende 1981. Das Rennen auf dem peinlichen Micky Maus-Kurs hat mit dem heutigen Glamour-GP von Las Vegas ungefähr so viel zu tun wie Pfeil und Bogen mit einer Mondrakete.

Werbung

Werbung

Didier Pironi mit seinem Ferrari in Las Vegas 1981 Foto: Grand Prix Photo Didier Pironi mit seinem Ferrari in Las Vegas 1981 © Grand Prix Photo

Nun würde ich vielleicht ein wenig über die damalige Formel-1-Blamage schwadronieren und etwas über Didier Pironi erzählen.

Aus aktuellem Anlass mach ich das nicht. Denn Racing-Raritäten geht nach fast 700 Ausgaben in Rente.

Jede Woche habe ich versucht, eine seltene Szene aus unser aller Lieblingssport zu präsentieren, gerne auch mal ein wenig schwieriger. Aber egal, wie sehr ich die Kniffligkeits-Schraube anzog, ich durfte immer wieder über die gewaltigen Sachkenntnisse der Leser staunen. Selbst die härtesten Knacknüsse konnten dem Fachwissen unserer Teilnehmer nicht standhalten – Kompliment!

Werbung

Werbung

Einige Teilnehmer drehten sogar den Spiess um und sandten mir hin und wieder Fotos, mit der Bitte, ob ich das vielleicht auflösen könnte. Manchmal konnte ich, manchmal nicht.

Viele Rätselfreunde nahmen sich die Zeit, in Bezug auf die Aufgabe Erinnerungen an einen bestimmten Fahrer, an einen Rennstall oder einen Austragungsort zu teilen. Sich dafür die Zeit zu nehmen, wusste ich immer sehr zu schätzen.

Oft haben Leser gefragt: Wie viele Rätselfreunde nehmen denn jeweils teil? Antwort – das hing in der Regel vom Schwierigkeitsgrad ab. Als Faustregel lautete, je rätselhafter, desto weniger. Zu Spitzenzeigen kamen ein paar hundert E-mails pro Woche herein.

Einigen waren die Rätsel zu schwierig, anderen zu leicht, aber egal waren sie der Leserschar selten.

Werbung

Werbung

Wieso jetzt der Stopp? Ganz einfach: Ich gehe in Pension und ziehe mich aus dem Tagesgeschäft bei SPEEDWEEK.com zurück. Es ist Zeit für jüngere Teilnehmer, den arbeitsreichen Alltag zu stemmen.

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich von Herzen bedanken bei den Motorsportfreunden, die seit Beginn von SPEEDWEEK, zunächst als Zeitschrift, dann unter .com als Webpage mitgespielt haben. Merci auch für Ihre Nachsicht, wenn im temporeichen Job der eine oder andere Vertippser den Weg in den veröffentlichten Text fand.

Ein besondere Erwähnung gebührt jenen Lesern, die mich seit mehr als vierzig Jahren begleiten, also schon vor der Epoche von Speedweek.

An alle – aus tiefem Herzen ein riesiges Dankeschön für Ihr Interesse. Bleiben Sie SPEEDWEEK.com gewogen, der Rennsport wird noch ganz viele, faszinierende Geschichten schreiben, über der Sie hier mehr erfahren können.

Werbung

Werbung

Euer

Mathias Brunner