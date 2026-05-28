Reiterbergers Fanclub zieht um – von der IDM Schleiz zur Euro Moto in Brünn

Die Fan-Gemeinde des Masteroil-alpha-Van Zon-BMW Piloten ist groß. Wer in den Fan-Club eintreten will, sollte in Sachen Feiern allerdings gute Kondition mitbringen. Zu IDM-Zeiten war stets das Schleizer Dreieck das erklärte Ziel der Reiterberger-Unterstützer. Doch die neu formierte Euro Moto macht seit diesem Jahr einen Bogen um die Strecke in Thüringen und gastiert erstmals im tschechischen Brünn. Kein Problem für den Fan-Club. Per Bus geht’s am Wochenende zum zweiten Lauf der Euro Moto Saison.

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Vor drei Wochen fand der Auftakt auf dem Sachsenring statt. Markus Reiterberger ging mit seinen Teamkollegen Hannes Soomer (EST), Jan Mohr (A) und Milan Merckelbagh (NL) für das Masteroil-alpha-Van Zon-BMW Team an den Start und sicherte sich beim ersten der beiden Rennen mit dem dritten Platz sein erstes Podium der Saison.

Natürlich hätte der Obinger gern um Siege gekämpft, aber in dem neuen Paket rund um die BMW M 1000 RR und die Pirelli Reifen steckt für den 32-Jährige noch etwas Arbeit. Daher ging es zum Testen auf die 5,4 km lange Rennstrecke Automotodrom Brno. Mit den Fortschritten beim Test, bei dem er mit der Euro Moto-BMW schneller war, als mit der Langstrecken-BMW, zeigte er sich zufrieden. Mit dem positiven Verlauf des Testes ist der Bayer zuversichtlich, beim zweiten Event auf dem Euro Moto-Kalender auch um bessere Positionen mitkämpfen zu können.

Besonders freue ich mich, dass mein Fanclub mit über 50 Leuten vor Ort sein und mir die nötige Motivation dazu geben wird. Markus Reiterberger

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Auch beim heutigen Testtag, an dem alle Euro Moto Superbike-Piloten zugange waren, musste er nur Ducati-Pilot Lukas Tulovic auf der Zeitenliste den Vortritt lassen. Am Freitag geht es dann mit dem offiziellen Training der Euro Moto los.

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Was Reiti noch besonders große Motivation gibt, ist die Ankündigung seines 1. Offiziellen Markus Reiterberger Fanclub e.V., der mit ca. 50 Personen vor Ort sein wird, um ihn anzufeuern. «Ich freu mich auf das zweiten Euro Moto-Event», versichert er. «An die Rennstrecke habe ich mit der Pole Position und einem Wahnsinns-Qualifying bei der Superstock1000 2018 richtig gute Erinnerungen. Die Meisterschaft hatte ich ihn dem Jahr auch als Europameister gewonnen. Nach dem Test letzte Woche auf der Strecke bin ich zuversichtlich. Wir haben wieder etwas mehr über das neue Bike und die Reifen gelernt und ich konnte mit der Euro Moto-BMW genauso schnell fahren wie mit dem EWC-Bike.»

«Wir konnten ein paar positive Schritte machen und ich verstehe jetzt langsam, wie das Motorrad zu fahren ist, auch wenn ich selbst noch ein paar Baustellen und einiges an Arbeit vor mir habe», gibt er unumwunden zu. «Natürlich möchte ich in Brünn um Siege fahren, aber auch dort wird Lukas Tulovic mit der Ducati schwer zu schlagen sein. Ich werde mein Bestes geben. Besonders freue ich mich, dass mein Fanclub mit über 50 Leuten vor Ort sein und mir die nötige Motivation dazu geben wird.»