Jake Dixon erklärt, was Honda nervt: «Niemand weiß das besser als sie»

Jake Dixon hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Am 17. Februar ist der Superbike-Rookie beim Phillip-Island-Test gestürzt und zog sich dabei links eine komplexe Handverletzung zu . Über drei Monate später wagte der Honda-Pilot beim Misano-Test am 20./21. Mai sein Comeback . Insgesamt drehte er 87 Runden, seine Vorbereitung auf das Superbike-Renndebüt am kommenden Wochenende in Aragon ist überschaubar.

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«Die Tage zuvor fuhr ich mit einem Minibike, deshalb dachte ich, dass sich alles brutal schnell anfühlen würde», erzählte der Engländer am Donnerstag beim Treffen in der Honda-Hospitality. «Groß Schmerzen hatte ich in der Hand nicht, aber es fehlt an Kraft. Und es ist schwierig, dass ich die Entzündung im Griff behalte, deshalb hatte ich meinen Physiotherapeuten dabei und sogar eine Eismaschine, damit wir Kompressen anlegen konnten. Mehr als fünf oder sechs Runden am Stück fahren ging nicht. Deshalb erwarte ich nichts. Ich hatte insgesamt drei Testtage im Trockenen und keine Ahnung, was das Motorrad unter mir machen wird.»

Positiv überrascht war Dixon im Test von der Elektronik, die in seinen Fehlmonaten spürbar weiterentwickelt wurde. «Die Fahrbarkeit ist jetzt etwas besser, die Elektronik arbeitet insgesamt besser», erklärte der siebenfache Moto2-GP-Sieger. «Ich war überrascht, wie gut sich das Bike fahren ließ, wenn man bedenkt, dass ich nicht fit bin. Es kann aber auch jeder sehen, dass viele Dinge verbessert werden müssen – sie wissen das. Niemand weiß das besser als Honda.»

Stell dir vor, du bist Honda, steckst das ganze Geld in dieses Projekt und siehst keine Verbesserungen – darüber bist du nicht glücklich. jake dixon

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Erbärmliche 14 Punkte haben Honda-Fahrer in den ersten 15 Rennen dieses Jahres gesammelt – im Schnitt also nicht mal einen. Sieben holte Ersatzfahrer Tetsuta Nagashima in Australien, vier Edeltester Johnny Rea in Portimao. Zwei steuerte Somkiat Chantra bei seinen neun Rennstarts bei, einen Ersatzfahrer Ryan Vickers.

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