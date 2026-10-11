Warm-up, Mandalika: Bezzecchi vorn, Martin mit Crash – Aleix Espargaro out
Das kurze MotoGP-Warm-up vor dem Indonesien-GP bot sportlich keine Überraschungen mit Marco Bezzecchi in Front. Raul Fernandez nach Sprint-Crash am Start, Aleix Espargaro nicht.
Bei brütender Hitze auf Lombok ist der Begriff «Warm-up» irreführend. Um 10.40 Uhr Ortszeit herrschten nahezu identische Bedingungen wie beim Sprint am Tag zuvor. 21 Piloten gingen auf den Mandalika-Circuit – die VR46-Racing-Mannschaft bereits in ihrem auffälligen Indonesien-Design.
Während der im Sprint gestürzte Trackhouse-Pilot Raul Fernandez trotz gebrochenem Finger trainierte, zog Honda-Ersatzpilot Aleix Espargaro vom Event zurück. Auch Espargaro war im Sprint zu Boden gegangen. Schmerzen, auch durch die noch nicht komplette Rehabilitation seiner XL-Sepang-Crashs vor sechs Monaten, hielten den GP-Veteranen von einer Teilnahme an Warm-up und GP-Rennen ab.
In Sachen Speed hatte die Fingerverletzung von Fernandez keine Einschränkungen. Mit 1:29,660 min gelang dem Spanier die zweite Zeit. Schneller war nur Markenkollege Marco Bezzecchi (1:29,617 min). Marc Marquez beendete das Aufwärmen an dritter Stelle vor Fermin Aldeguer und Jorge Martin. Für den «Martinator» war es dennoch keine einfache Sitzung, denn in Kurve 11 ging Martin drei Minuten vor Schluss zu Boden. Während seit gestern WM-Zweite ohne Verletzungen davonkam, wurde die RS-GP ramponiert.
AHinter Fabio Di Giannantonio (6.) fuhr Pedro Acosta, dahinter Alex Marquez, Quartararo und der Zweite des Sprints, Ai Ogura.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand