Warm-up, Mandalika: Bezzecchi vorn, Martin mit Crash – Aleix Espargaro out

Bei brütender Hitze auf Lombok ist der Begriff «Warm-up» irreführend. Um 10.40 Uhr Ortszeit herrschten nahezu identische Bedingungen wie beim Sprint am Tag zuvor. 21 Piloten gingen auf den Mandalika-Circuit – die VR46-Racing-Mannschaft bereits in ihrem auffälligen Indonesien-Design.

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Fabio Di Giannantonio mit VR46-Spezial-Design für den Mandalika-GP Foto: Andreas Hofmann Fabio Di Giannantonio mit VR46-Spezial-Design für den Mandalika-GP © Andreas Hofmann

Während der im Sprint gestürzte Trackhouse-Pilot Raul Fernandez trotz gebrochenem Finger trainierte, zog Honda-Ersatzpilot Aleix Espargaro vom Event zurück. Auch Espargaro war im Sprint zu Boden gegangen. Schmerzen, auch durch die noch nicht komplette Rehabilitation seiner XL-Sepang-Crashs vor sechs Monaten, hielten den GP-Veteranen von einer Teilnahme an Warm-up und GP-Rennen ab.

Ersatz-Einsatz ohne Glück: Aleix Espargaro muss aussetzen Foto: Gold and Goose Ersatz-Einsatz ohne Glück: Aleix Espargaro muss aussetzen © Gold and Goose

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In Sachen Speed hatte die Fingerverletzung von Fernandez keine Einschränkungen. Mit 1:29,660 min gelang dem Spanier die zweite Zeit. Schneller war nur Markenkollege Marco Bezzecchi (1:29,617 min). Marc Marquez beendete das Aufwärmen an dritter Stelle vor Fermin Aldeguer und Jorge Martin. Für den «Martinator» war es dennoch keine einfache Sitzung, denn in Kurve 11 ging Martin drei Minuten vor Schluss zu Boden. Während seit gestern WM-Zweite ohne Verletzungen davonkam, wurde die RS-GP ramponiert.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Heute Mandalika: Rennen MotoGP MotoGP World Championship 11.10.2026 - 08:15

AHinter Fabio Di Giannantonio (6.) fuhr Pedro Acosta, dahinter Alex Marquez, Quartararo und der Zweite des Sprints, Ai Ogura.