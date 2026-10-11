Tarran Mackenzie kehrt in die BSB zurück – Aus für das Team MGM Ducati?

Seit seinem schweren Sturz im FP2 am 10. Juli in Donington Park ist Tarran Mackenzie verletzt. Weil er vor den Rennen in Estoril an diesem Wochenende von den Ärzten keine Freigabe erhielt, ist seine Saison beendet – auch beim Finale in Jerez (16.–18. Oktober) wird der Franzose Loris Baz statt ihm für das Team MGM Ducati fahren .

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Um seine sportliche Zukunft muss sich Mackenzie keine Sorgen machen. Während seiner Genesungszeit hat er zusammen mit Vater Niall die Weichen gestellt und kehrt für 2027 in die Britische Superbike-Meisterschaft zurück, die er 2021 auf Yamaha gewann. Der 30-Jährige hat beim neuen BMW-Team von Dale McElveen, seines Zeichens Managing Director von Werkzeughersteller Milwaukee für das United Kingdom und Irland, und dessen Partner Leigh Finley angeheuert, der auch den Posten des Technischen Direktors übernimmt. Die Mannschaft bekommt den Nummer-1-Status von BMW, zweiter Fahrer wird Rory Skinner.

Für 2026 brachte Mackenzie Hauptsponsor Optical Express zu MGM und ermöglichte dem Team so das Weitermachen in der Superbike-WM. Teamchef Michael Galinski sagte Ende September gegenüber SPEEDWEEK.com, dass er sich bis November entscheiden werde, ob es in der Weltmeisterschaft weitergeht.

Die Zeichen sprechen dagegen. Ohne Mackenzie wird Optical Express als Geldgeber kaum an Bord bleiben, die Mitarbeiter von MGM hören sich seit Wochen bei anderen Teams nach Jobs für nächstes Jahr um. Galinski selbst hat für 2027 den Posten des Verantwortlichen für die Technik und das Reglement in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) angenommen, von deren sieben Veranstaltungen sich die letzten beiden mit der Superbike-WM überschneiden. Es gibt zudem Gespräche, ob das Team Go Eleven ein Bike von MGM übernehmen könnte, dazu Ersatzteile und Luftfrachtkisten – die Italiener wollen für 2027 von einer auf zwei Ducati Panigale V4R aufstocken .

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Mackenzie mit MGM zweimal in den Top-5

Tarran Mackenzie fuhr drei Jahre in der Superbike-WM. Nach einer Saison in der Supersport-WM (Überraschungssieg bei Mischverhältnissen in Most) hievte ihn die damalige Petronas-Honda-Chefin Midori Moriwaki ins Superbike-Team, zur Saisonmitte 2025 zog «Taz» die Reißleine und klinkte sich aus, weil er kein Vertrauen mehr in die Arbeitsweise der Truppe hatte. Durch den Wechsel von Scott Redding in die BSB ergab sich für Mackenzie die unerwartete Chance, die Saison im deutschen Team MGM Ducati zu Ende zu fahren. Dort gelangen ihm 13 Top-10-Ergebnisse, Höhepunkte sind die Plätze 4 und 5 jeweils in den zweiten Hauptrennen 2026 auf Phillip Island sowie in Misano.

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