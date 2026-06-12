Intact GP: Schwer gestürzter David Munoz hat einen langen Weg zurück

Im Moto3-Rennen in Ungarn kämpfte David Munoz in der letzten Runde um einen Podestplatz. Dabei touchierte er mit dem Vorderrad seiner KTM das Hinterrad des Motorrads von Alvaro Carpe. Der Intact-Pilot stürzte und riss Rookie Brian Uriarte und Valentin Perrone mit. Dabei wurde Munoz vom Bike des Argentiniers getroffen. Die Folge: Eine gebrochene Hüfte.

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Munoz wurde am Sonntag direkt nach dem Rennen in Ungarn operiert. Am Donnerstag konnte er die Heimreise nach Spanien antreten. «David ist von Budapest mit einem Ambulanz-Flugzeug nach Barcelona überführt worden», erzählte Intact-Teammanager Peter Öttl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er musste in Ungarn operiert werden, da konnte man nicht warten.»

Die Verletzung, die sich David Munoz zugezogen hatte, ist keine einfache. «Er hat sich in der Hüfte drei verschiedene Knochen gebrochen, alles auf der linken Seite. Das Ganze wurde mit einer Schraube fixiert», berichtete Öttl. Munoz wurde mittlerweile in Barcelona im Universitätskrankenhaus Dexeus untersucht. «Dort kümmert sich Dr. Cardenas um ihn, der ist auf die Hüfte spezialisiert. Er ist in guten Händen.»

Peter Öttl Foto: Intact GP Peter Öttl © Intact GP

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Das Ergebnis der Untersuchung in Barcelona ist, dass keine weitere Operation erforderlich sein wird. Aus der Erfahrung beträgt die Genesungszeit bei so einer Verletzung rund drei Monate – abhängig vom Heilungsverlauf. Für Munoz und auch das Intact-Team ist dies ein Rückschlag. Für den Großen Preis von Tschechien in Brünn, der vom 19. bis 21. Juni über die Bühne geht, wurde bereits ein Ersatzfahrer gefunden. Marcos Uriarte wird für Munoz an die Stummel der KTM greifen. Der Spanier wurde beim US-GP 14. und konnte zwei WM-Punkte holen.

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Die Leidensgeschichte von David Munoz in den letzten Monaten ist lang. Bei einem unverschuldeten Crash im Indonesien-GP 2025 hatte er sich den Oberschenkel gebrochen. Nach einigen Operationen im Winter kämpfte er zurück. Bei den Vorsaisontests in Portimao und Jerez verspürte er immer noch Schmerzen in seinem Bein. In der Woche vor seiner Abreise nach Thailand musste sich Munoz einer weiteren Operation am linken Bein unterziehen. Dennoch trat er beim ersten Rennen in Buriram an und wurde Zehnter. Aufgrund neuerlicher Komplikationen verpasste Munoz die Grands Prix in Brasilien und in den USA. In Jerez hatte der WM-Fünfte von 2025 sein Comeback und schaffte es auf Anhieb auf das Podest. In Le Mans, Barcelona und Mugello fuhr der 20-Jährige die Plätze 17, 3 und 7 ein. Auf dem Balaton Park Circuit folgte nun die nächste schwere Verletzung.

In der WM-Tabelle belegt Munoz derzeit mit 52 Punkten Rang 8. Intact-Teamkollege David Almansa ist auf Position 4 zu finden.