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Ungarn-Sieger Maximo Quiles: «Nach Mugello war ich verärgert!»

Maximo Quiles holte sich im Moto3-Rennen auf dem Balaton Park Circuit überlegen seinen fünften Saisonsieg. Wegen des Massencrashs in der letzten Runde war die Freude etwas getrübt.

Moto3

Maximo Quiles und David Almansa
Maximo Quiles und David Almansa
Foto: Gold & Goose
Maximo Quiles und David Almansa
© Gold & Goose

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Maximo Quiles startete von Position 2 ins Moto3-Rennen in Ungarn. Er und Polesetter David Almansa legten in den ersten Runden ein hohes Tempo vor und konnten einen Vorsprung auf den Rest des Feldes herausfahren. In Runde 7 ging Quiles an dem Intact-Piloten vorbei. Dahinter waren die Verfolger nähergekommen. Danach konnten sich Quiles und Almansa Runde um Runde wieder absetzen. Sieben Runden vor dem Ende war der Vorsprung der beiden bereits auf über vier Sekunden angewachsen.

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Im letzten Renndrittel zog Quiles Almansa davon. Der Aspar-Pilot überquerte dann die Ziellinie mit über drei Sekunden Vorsprung. Noch während der Zieldurchfahrt von Quiles wurde aufgrund des heftigen Crashs von Munoz, Uriarte und Perrone die rote Flagge geschwenkt und das Rennen abgebrochen.

«Ich war heiß auf diesen Sieg!»

Maximo Quiles

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Im Artikel erwähnt

«Ich war heiß auf diesen Sieg – meinen fünften – und bin überglücklich, dass ich ihn errungen habe. Es war einfach großartig», freute sich der 18-Jährige nach dem Rennen, der eine Woche davor beim Italien-GP nur Elfter wurde. «Nach Mugello war ich etwas verärgert, und an diesem Wochenende habe ich beschlossen, all diese Energie darauf zu konzentrieren, ab Freitag mit vollem Einsatz zu arbeiten. Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, und wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Die ersten paar Runden kamen mir etwas lang vor, aber ich habe angefangen, so zu fahren, als wäre es ein freies Training, und habe es wirklich genossen.»

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Getrübt wurde der Sieg von Quiles durch den heftigen Crash in der letzten Runde, bei dem sich Intact-Pilot David Munoz die Hüfte gebrochen hatte. «Ich bin traurig wegen des Sturzes am Ende und wegen der roten Flagge; ich hoffe, allen Fahrern geht es gut», meinte Quiles, als die Schwere der Verletzung von Munoz noch nicht bekannt war. «Wir werden uns diese Woche ausruhen und mit derselben Motivation zum nächsten Rennen zurückkehren.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

28

19

33:39,745

1:45,872

25

02

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

19

+3,147

1:45,836

20

03

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

19

+7,037

1:46,004

16

04

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

Brian Uriarte

Red Bull KTM Ajo

51

19

+7,194

1:46,169

13

05

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

19

+7,374

1:46,012

11

06

Adrian Cruces

CIP Green Power

Adrian Cruces

CIP Green Power

11

19

+19,231

1:46,752

10

07

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

Marco Morelli

CFMOTO Aspar Team

97

19

+20,276

1:46,740

9

08

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

Jesús Ríos

Rivacold Snipers Team

54

19

+24,202

1:46,781

8

09

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

Casey O'Gorman

SIC58 Squadra Corse

67

19

+27,130

1:47,027

7

10

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

19

+27,266

1:47,042

6

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