Supersport-Hersteller setzen auf mehr Hubraum – für 2027 zieht Triumph nach
Mit den «Next Generation Regeln» hat sich die Supersport-WM dem Markt angepasst, in dem die Kunden zunehmend nach Maschinen mit mehr Hubraum verlangen. Jetzt reagiert auch Triumph darauf.
Seit 2022 sehen wir in der Supersport-WM die «Next Generation Regeln», mit ihnen wurden die klassischen Vierzylinderbikes mit 600 ccm von Maschinen mit deutlich mehr Hubraum abgelöst. Honda tritt weiterhin mit der CBR600RR an, Kawasaki hat die Kubikzentimeter der ZX6R auf immerhin 636 erhöht. Sämtliche anderen engagierten Hersteller Ducati, MV Agusta, QJ Motor, Triumph, Yamaha und ZX Moto haben inzwischen Motorräder mit 765 bis 955 ccm. Sollte 2027 KTM hinzukommen,
Ende Juni berichtete SPEEDWEEK.com von Triumphs Plänen,
Hubraum orientiert sich an den Marktbedürfnissen
«Wir haben immer gesagt, dass die Entwicklung des Moto2- und Serienmotors Hand in Hand gehen», bestätigte Steve Sargent, Chief Product Manager von Triumph, gegenüber SPEEDWEEK.com. «Was immer wir für die Moto2 entwickeln, wird auch Teil eines Serienmotorrads sein. Gleichzeitig müssen wir bedenken, dass der Motor, den wir entwickeln, den Bedürfnissen des Markts entspricht.»
Diese sind eindeutig: Die Kunden tendieren zunehmend zu Supersport-Maschinen mit höherem Hubraum, wollen sich aber kein Superbike mit 60 bis 80 PS mehr leisten.
Triumph Street Triple 765 RS bekommt mehr Hubraum
Die Basis des aktuellen Moto2-Aggregats ist identisch mit dem Motor der Street Triple 765 RS, die in der Supersport-WM zum Einsatz kommt. Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Das 2027er-Serienmodell bekommt einen Motor mit 800 ccm, die Triumph-Piloten dürfen sich dann über zusätzliches Drehmoment freuen, das die Aufgabe gegen die starken Ducati und Yamaha etwas erleichtern wird.
Für den werksangebundenen Auftritt in der Supersport-WM ist seit Jahren die PTR-Truppe von Simon Buckmaster zuständig, dieses Jahr mit dem Engländer Tom Booth-Amos und dem Australier Oli Bayliss am Start. Vor den Heimrennen in Donington Park am kommenden Wochenende liegen sie auf den WM-Rängen 6 und 14 und haben in dieser Saison zusammen fünf Podestplätze erobert.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach