China weiter auf Wachstumskurs: 2027 mit zwei Motocross-Grands-Prix
Im kommenden Jahr sind in China zwei Motocross-WM-Veranstaltungen geplant: Der Shanghai-Grand-Prix soll Anfang Mai stattfinden, der neu hinzugekommene MXGP of Ziyang im September.
China ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte der Motorradindustrie. Mit zwei Grands Prix sowie den WM-Einstiegen von Kove und ZX Moto baut das Land seine Präsenz im internationalen Motocross-Sport deutlich aus.
Im kommenden Jahr wird es gleich zwei Grands Prix in China geben. Neben dem etablierten WM-Standort Shanghai kommt die Strecke in Ziyang in der Provinz Sichuan dazu. Ziyang liegt zwischen Chengdu und Chongqing im Herzen des chinesischen 'Moto Valley'. Der MXGP of Ziyang soll am am 11. und 12. September 2027 stattfinden.
«Der neue WM-Lauf in Ziyang ist Bestandteil der langfristigen Strategie von Infront Moto Racing», erklärt der Serienvermarkter. «Wir wollen die Präsenz der Weltmeisterschaft in Asien weiter ausbauen.»
Das erste Rennen ist Anfang Mai, das zweite im September. Damit kommt ein weiteres Überseerennen dazu: Argentinien, China und die Tour Türkei-China-Australien.
Vorläufiger MXGP-Kalender 2027 (Stand 18.09. 2026)
28.02.2027 - Spanien, MXGP of Andalucia, Almonte (WMX)
14.03.2027 - Argentinien, MXGP of Argentina, Bariloche
28.03.2027 - Italien, MXGP of Italy, Montevarchi (WMX)
04.04.2027 - Italien, MXGP of Sardegna, Riola Sardo
18.04.2027 - Spanien, MXGP of Spain, Austragungsort offen
25.04.2027 - Italien, MXGP of Trentino, Pietramurata
02.05.2027 - China, MXGP of China, Shanghai
23.05.2027 - Portugal, MXGP of Portugal, Austragungsort offen
30.05.2027 - Frankreich, MXGP of France, Saint-Jean-d’Angély
13.06.2027 - Lettland, MXGP of Latvia, Kegums
20.06.2027 - Deutschland, MXGP of Germany, Teutschenthal (WMX)
27.06.2027 - Großbritannien, MXGP of Great Britain, Foxhills
25.07.2027 - Tschechien, MXGP of Czech Republic, Loket
01.08.2027 - Belgien, MXGP of Flanders, Lommel
15.08.2027 - Schweden, MXGP of Sweden, Uddevalla
22.08.2027 - Niederlande, MXGP of The Netherlands, Arnhem (WMX)
05.09.2027 - Türkei, MXGP of Türkiye, Afyonkarahisar (WMX)
12.09.2027 - China, MXGP of Ziyang, Ziyang
19.09.2027 - Australien, MXGP of Australia, Darwin (WMX)
03.10.2027 - Schweiz, MXGP of Switzerland, Austragungsort offen
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