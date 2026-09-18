Vorschau und Zeitplan für das Motocross-WM-Finale in Australien

Die Motocross-WM biegt am kommenden Wochenende im australischen Darwin auf die Zielgerade ein. Während das Finale 2025 beinahe im Schlamm unterging, solle es in diesem Jahr auf dem Hidden Valley Raceway bei Darwin voraussichtlich heiß, trocken und teilweise windig werden.

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MX2-WM-Entscheidung

Die Titelentscheidung zugunsten des Spaniers Guillem Farres (Triumph) könnte bereits am Samstag fallen, sofern es ihm gelingt, seinen Vorsprung von bislang 48 auf 50 Punkte auszubauen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) wird es darum gehen, 7 Punkte Rückstand gegenüber dem Belgier Sacha Coenen (KTM) wettzumachen.

In welchen Fällen wird Längenfelder noch WM-Dritter?

7 Punkte reichen für Längenfelder aber trotzdem nicht für WM-Bronze, denn Sacha Coenen hat 8 Laufsiege über die Saison und Längenfelder 5. Bei Punktgleichstand wäre in diesem Falle Coenen Dritter – selbst dann, wenn Längenfelder beide Läufe gewinnen würde. Simon muss also 8 Punkte gutmachen, um die WM auf dem dritten Medaillenrang zu beenden.

MX2 WM-Stand nach Lauf 18 von 19

Guillem Farres (E), Triumph, 859 Punkte Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 811, (-48) Sacha Coenen (B), KTM, 775, (-84) Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-91) Liam Everts (B), Husqvarna, 742, (-117) Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 644, (-215) Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 528, (-331) Valerio Lata (I), Honda, 414, (-445) Julius Mikula (CZ), KTM, 401, (-458) Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 353, (-506)

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MXGP

Die MXGP-WM ist zwar zugunsten von Jeffrey Herlings (Honda) entschieden und auch die Medaillenränge stehen fest, aber zwischen Tom Vialle und Andrea Adamo geht es im Kampf um Platz 4 noch heiß her, denn die beiden liegen nur einen Punkt auseinander.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

MXGP WM-Stand nach GP 18 von 19

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 915 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 752, (-163), (-163) Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-256), (-93) Tom Vialle (F), Honda, 593, (-322), (-66) Andrea Adamo (I), KTM, 592, (-323), (-1) Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-349), (-26) Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-392), (-43) Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-466), (-74) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-487), (-21) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 400, (-515), (-28)

WMX-Titelentscheidung

Die Spanierin Daniela Guillem (GASGAS) bringt vor dem Saisonfinale einen knappen Vorsprung von 6 Punkten gegenüber Kiara Fontanesi (GASGAS) mit. Alexandra Massury wird in Australien starten und sie hat auch die Chance, sich im WM-Klassement zu verbessern, denn ihr Rückstand zu Lynn Valk beträgt nur 3 Punkte.

WMX Stand nach Event 4 von 5

Daniela Guillén (E), GASGAS, 183 Punkte Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 177, (-6), (-6) Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 135, (-48), (-42) Courtney Duncan (NZ), Kawasaki, 129, (-54), (-6) Shana van der Vlist (NL), Yamaha, 125, (-58), (-4) Lucy Barker (GB), KTM, 122, (-61), (-3) Malou Jakobsen (DK), KTM, 116, (-67), (-6) Amandine Verstappen (B), Yamaha, 109, (-74), (-7) Amandine Franzoni (F), Honda, 73, (-110), (-36) Nellie Fransson (S), Yamaha, 72, (-111), (-1) Danée Gelissen (NL), Husqvarna, 68, (-115), (-4) Lynn Valk (NL), TM, 57, (-126), (-11) Alexandra Massury (D), KTM, 54, (-129), (-3) Mathea Seleboe (N), Kawasaki, 54, (-129), (0) Tyra Bäckström (S), GASGAS, 47, (-136), (-7)

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So können die Rennen verfolgt werden*):

Samstag, 19. September 2026

04:30 – Studio-Show 05:10 – MX2 Zeittraining 05:45 – MXGP Zeittraining 06:45 – WMX Lauf 1 07:35 – MX2 Qualifikationsrennen 08:20 – MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 20. September 2026

02:05 – WMX Lauf 2 04:30 – MX2 Lauf 1 05:30 – MXGP Lauf 1 07:30 – MX2 Lauf 2 08:30 – MXGP Lauf 2 12:30 – MXGP Awards 2026

*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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