Vorschau und Zeitplan für das Motocross-WM-Finale in Australien

Motocross-WM MXGP
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Beim Saisonfinale in Australien fallen die letzten Titelentscheidungen der Motocross-WM 2026. Guillem Farres (Triumph) kann bereits am Samstag MX2-Weltmeister werden, auch in der WMX ist alles offen.
Die Motocross-WM biegt am kommenden Wochenende im australischen Darwin auf die Zielgerade ein. Während das Finale 2025 beinahe im Schlamm unterging, solle es in diesem Jahr auf dem Hidden Valley Raceway bei Darwin voraussichtlich heiß, trocken und teilweise windig werden.
Die Titelentscheidung zugunsten des Spaniers Guillem Farres (Triumph) könnte bereits am Samstag fallen, sofern es ihm gelingt, seinen Vorsprung von bislang 48 auf 50 Punkte auszubauen. Für Titelverteidiger Simon Längenfelder (KTM) wird es darum gehen, 7 Punkte Rückstand gegenüber dem Belgier Sacha Coenen (KTM) wettzumachen.
7 Punkte reichen für Längenfelder aber trotzdem nicht für WM-Bronze, denn Sacha Coenen hat 8 Laufsiege über die Saison und Längenfelder 5. Bei Punktgleichstand wäre in diesem Falle Coenen Dritter – selbst dann, wenn Längenfelder beide Läufe gewinnen würde. Simon muss also 8 Punkte gutmachen, um die WM auf dem dritten Medaillenrang zu beenden.
Guillem Farres (E), Triumph, 859 Punkte
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 811, (-48)
Sacha Coenen (B), KTM, 775, (-84)
Simon Längenfelder (D), KTM, 768, (-91)
Liam Everts (B), Husqvarna, 742, (-117)
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, 644, (-215)
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, 528, (-331)
Valerio Lata (I), Honda, 414, (-445)
Julius Mikula (CZ), KTM, 401, (-458)
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, 353, (-506)
Die MXGP-WM ist zwar zugunsten von Jeffrey Herlings (Honda) entschieden und auch die Medaillenränge stehen fest, aber zwischen Tom Vialle und Andrea Adamo geht es im Kampf um Platz 4 noch heiß her, denn die beiden liegen nur einen Punkt auseinander.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 915 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 752, (-163), (-163)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 659, (-256), (-93)
Tom Vialle (F), Honda, 593, (-322), (-66)
Andrea Adamo (I), KTM, 592, (-323), (-1)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-349), (-26)
Ruben Fernandez (E), Honda, 523, (-392), (-43)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 449, (-466), (-74)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 428, (-487), (-21)
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 400, (-515), (-28)
Die Spanierin Daniela Guillem (GASGAS) bringt vor dem Saisonfinale einen knappen Vorsprung von 6 Punkten gegenüber Kiara Fontanesi (GASGAS) mit. Alexandra Massury wird in Australien starten und sie hat auch die Chance, sich im WM-Klassement zu verbessern, denn ihr Rückstand zu Lynn Valk beträgt nur 3 Punkte.
Daniela Guillén (E), GASGAS, 183 Punkte
Kiara Fontanesi (I), GASGAS, 177, (-6), (-6)
Lotte van Drunen (NL), Yamaha, 135, (-48), (-42)
Courtney Duncan (NZ), Kawasaki, 129, (-54), (-6)
Shana van der Vlist (NL), Yamaha, 125, (-58), (-4)
Lucy Barker (GB), KTM, 122, (-61), (-3)
Malou Jakobsen (DK), KTM, 116, (-67), (-6)
Amandine Verstappen (B), Yamaha, 109, (-74), (-7)
Amandine Franzoni (F), Honda, 73, (-110), (-36)
Nellie Fransson (S), Yamaha, 72, (-111), (-1)
Danée Gelissen (NL), Husqvarna, 68, (-115), (-4)
Lynn Valk (NL), TM, 57, (-126), (-11)
Alexandra Massury (D), KTM, 54, (-129), (-3)
Mathea Seleboe (N), Kawasaki, 54, (-129), (0)
Tyra Bäckström (S), GASGAS, 47, (-136), (-7)
04:30 – Studio-Show
05:10 – MX2 Zeittraining
05:45 – MXGP Zeittraining
06:45 – WMX Lauf 1
07:35 – MX2 Qualifikationsrennen
08:20 – MXGP Qualifikationsrennen
02:05 – WMX Lauf 2
04:30 – MX2 Lauf 1
05:30 – MXGP Lauf 1
07:30 – MX2 Lauf 2
08:30 – MXGP Lauf 2
12:30 – MXGP Awards 2026
*) Alle Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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