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Bastianini kritisiert Entscheidung der Stewards: «Strafe war überzogen!»

Enea Bastianini erlebte in Ungarn einen turbulenten MotoGP-Grand-Prix. Er kassierte zwei Long-laps – eine bekam er nach einer Berührung mit Joan Mir. Diese Strafe war seiner Meinung nach übertrieben.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Enea Bastianini erlebte am Sonntag ein turbulentes MotoGP-Rennen
Enea Bastianini erlebte am Sonntag ein turbulentes MotoGP-Rennen
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini erlebte am Sonntag ein turbulentes MotoGP-Rennen
© Gold & Goose

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Die Ausgangslage für den Sprint und den Grand Prix auf dem Balaton Park Circuit war alles andere als ideal für Enea Bastianini. Im Qualifying reichte es nur für Startplatz 14, weshalb der KTM-Tech3-Pilot in den Rennen von weit hinten starten musste. Im MotoGP-Sprint zeigte Bastianini eine starke Leistung und er wurde Achter.

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Im Grand Prix am Sonntag reihte sich «La Bestia» nach dem Start-Crash auf Position 10 ein. Danach konnte er sich noch in der ersten Runde Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) und Joan Mir (Honda) schnappen. Nachdem Bastianini an Fabio Quartararo (Yamaha) und Diogo Moreira (LCR Honda) vorbeiging, war er bereits Sechster. Dann verbremste er sich in der sechsten Runde in Kurve 1. Bastianini musste weit gehen, kam auf die Strecke zurück und rammte dabei Joan Mir. Danach sahen sich die Stewards die Situation noch einmal an. Die Folge: Sie brummten dem KTM-Piloten verdient eine Long-lap-Strafe auf.

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Bastiani fuhr dann auf Platz 7 hinter Moreira, seine Long-lap absolvierte er in der achten Runde. Er reihte sich danach auf Position 11 hinter Toprak wieder ein. Mit dem MotoGP-Rookie lieferte sich Bastianini einige Runden lang ein Duell. Dabei kürzte er in der Schikane ab. Weil er sich danach weniger als eine Sekunde zurückfalIen ließ, kassierte Bastianini eine weitere Long-lap-Strafe. Im letzten Renndrittel schnappte er sich zunächst Toprak, in der letzten Runde ging er auch noch an Brad Binder vorbei. Die Ziellinie überquerte Bastianini auf Rang 9.

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Bastiani hatte somit ein turbulentes Rennen, in dem er einen guten Speed zeigte, aber ihm aufgrund seiner Fehler und der Strafen ein besseres Ergebnis verwehrt wurde. «Es war ein seltsames Rennen für mich. Als ich den Zwischenfall in Kurve 1 sah, glaubte ich, dass die rote Flagge geschwenkt wird. Viele Fahrer lagen am Boden, am Ende sind wir aber weitergefahren», erzählte Bastianini. «Ich war dann in einer guten Position, dann bin ich in der ersten Kurve geradeaus gefahren. Als ich auf die Strecke zurückfuhr, sah ich Joan zu spät. Ich habe ihn berührt und dafür die Long-lap-Strafe bekommen. Danach versuchte ich Positionen gut zu machen, ich habe dann in der Schikane abgekürzt. Ich habe Toprak dann wieder vorbeigelassen und ich versuchte, eine Sekunde zu verlieren, aber das habe ich nicht geschafft. Deshalb habe ich eine zweite Long-lap bekommen. Ansonsten war es ein verrücktes Rennen. Als ich hinter den anderen Fahrern lag, war es schwer zu überholen.»

Bastianini: «In diesem Jahr bekommen wir sehr viele Strafen, das ist das neue Reglement!»

Ist Bastianini mit der ersten Long-lap-Strafe, nach der Berührung mit Joan Mir, einverstanden? «Für mich war die Long-lap-Strafe überzogen, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich nur eine Position abgeben hätte müssen», kritisierte er die Entscheidung der Stewards. «Joan ist nicht gestürzt und ich lag auch vor ihm. Als ich ihn sah, versuchte ich noch auszuweichen. Die Strafe war zu hart, aber in diesem Jahr bekommen wir sehr viele Strafen, das ist das neue Reglement.»

«Für mich war es ein normaler Kontakt im Rennen. Das Maximum, was es dafür geben sollte, wäre eine Position abzugeben», führte Bastianini weiter aus. «Mein Rennen wäre dann ein anderes gewesen, denn so war es unmöglich, weiter nach vorne zu kommen. Ich versuchte, die anderen einzuholen, aber es war fast unmöglich, zu überholen.»

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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23

26

+24,491

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9

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