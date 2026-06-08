Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Marquez nach Sieg: «Habe immer noch mehr zu verlieren als zu gewinnen!»

MotoGP-Ass Marc Marquez konnte in Ungarn nach 266 Tagen wieder einen Grand Prix gewinnen. Weshalb sein Comeback noch nicht abgeschlossen sei und welche Herausforderungen er auf sich zukommen sieht.

MotoGP

Marc Marquez nach seinem 100. GP-Sieg
Marc Marquez nach seinem 100. GP-Sieg
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez nach seinem 100. GP-Sieg
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Pole-Position, Sprint- und Grand-Prix-Sieg dominerte Champion Marc Marquez das MotoGP-Wochenende in Ungarn. Der Ducati-Pilot schaffte dieses Kunststück nur eine Woche nachdem er in Mugello sein Comeback von seinen Verletzungen gegeben hatte.

Werbung

Werbung

«Ich hoffe, dass dies mein letztes Comeback war», schmunzelte er in der Pressekonferenz nach dem Grand Prix. «Dieses Comeback ist aber noch nicht zu Ende. Heute haben wir gewonnen, aber es war eine Strecke, die mir mit den Linkskurven sehr geholfen hat. Es war aber ein schöner Kampf mit Pedro. Zum Glück war mein Hinterreifen am Ende des Rennens in einem guten Zustand, körperlich fühlte ich mich aber etwas schwach – da hatte ich mehr zu kämpfen. Ich glaubte einfach daran und wir haben es wieder geschafft. Wieder zu gewinnen nach meiner Verletzung, die ich mir in Indonesien zugezogen hatte – es war körperlich hart, aber noch härter auf der mentalen Seite.»

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez und Team
Sieger Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Zurück im Titelkampf?

Marquez konnte in Ungarn nicht nur seinen 100. GP-Sieg feiern, er konnte in der Gesamtwertung auch 30 Punkte gutmachen auf WM-Leader Marco Bezzecchi (Aprilia), der ein katastrophales Wochenende hatte. Ist MM93 zurück im Titelkampf? «Ich würde gerne Ja sagen – dass wir bereit sind, anzugreifen, und ich nichts zu verlieren haben. Aber ich bin noch nicht bereit. Ich glaube immer noch, dass ich mehr zu verlieren als zu gewinnen habe», stellte der neunfache Champion klar. «Jeder ist aufgeregt, weil ich wieder gewonnen habe. Aber wir gehen jetzt nach Assen und Brünn – Strecken, die für meine rechte Schulter sehr belastend sind. Wir werden dort sehen, wie es läuft, und weitere Fortschritte machen. Danach haben wir Sachsenring und die Sommerpause. In der zweiten Saisonhälfte werde ich besser beurteilen können, wo ich stehe. Es kann aber alles passieren. Letztes Jahr, als ich in Motegi den Titel gewonnen habe, fragten sich danach die Leute, wie viele Rennen Marc nächstes Jahr gewinnen wird. In Indonesien hat sich dann alles verändert. Dasselbe gilt jetzt für Alex. Letztes Jahr haben wir beide zusammen sehr viele Podestplätze geholt, und in diesem Jahr waren wir innerhalb einer Woche im selben Krankenhaus im selben Raum. Man muss die Momente genießen und darf den Glauben nicht verlieren!»

Werbung

Werbung

Marc Marquez hat jetzt zwei Wochen Zeit, um sich weiter zu erholen. Der Große Preis von Tschechien in Brünn findet vom 19. bis 21. Juni statt. Eine Woche danach geht es in Assen weiter.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Sprint

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

43

26

+23,283

1:39,377

8

09

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+24,491

1:38,990

9

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

26

+24,601

1:39,198

6

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM