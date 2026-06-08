Tardozzi über Marquez: «Bin überrascht, weil ich immer noch überrascht bin»

Beim Ungarn-GP zeigte Champion Marc Marquez eine beeindruckende Leistung. Nach der neuerlichen Verletzungsmisere und nur ein Rennwochenende nach seinem Comeback in Mugello so dominant zu sein, hat wohl jeden überrascht. Auf dem Balaton Park Circuit feierte MM93 seinen 100. GP-Sieg in der Motorrad-WM, zugleich war es der 100. Grand-Prix-Sieg für Ducati in der Königsklasse.

Werbung

Werbung

Aufgrund der Ducati-Erfolge und der zahlreichen Ausfälle von Konkurrent Aprilia in Ungarn, rückten die Roten in der Herstellerwertung auf 13 Punkte heran. Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi zog nach dem Rennwochenende am Plattensee eine positive Bilanz.

«Dieses Wochenende war sehr wichtig», meinte der temperamentvolle Italiener in der anschließenden Medienrunde. «Wir konnten viele Punkte gutmachen, zudem wissen wir, dass unsere Gegner sehr stark sind. Sie hatten am Sonntag sehr viel Pech. Es tut mir sehr leid für Marco, Diggia und die anderen Jungs. Wir haben zwar Punkte gesammelt, wir wissen aber, dass diese Jungs um Podestplätze kämpfen hätten sollen. Wie auch immer, das ist Racing. Wir hatten zu Beginn der Saison wenig Glück, in 44 Rennen kann aber viel passieren.»

Werbung

Werbung

Hat die Leistung von Marc Marquez im Hauptrennen Tardozzi überrascht, wenn man sich die mühsamen letzten Wochen des Champions vor Augen führt? «Ja, absolut! Aber ich bin überrascht, weil ich immer noch überrascht bin. Das ist Marc Marquez!», schmunzelte Tardozzi. «Er weiß perfekt, was in den entscheidenden Momenten sein Limit ist. Trotz dem, was er an diesem Wochenende gezeigt hat mit der Pole-Position und zwei Siegen, ist er noch nicht bei 100 Prozent. Wir müssen bei jedem Rennen daran arbeiten, dass er auf dem Motorrad besser wird. Er erholt sich immer noch von seiner Verletzung, aber er ist ein Champion und dazu in der Lage, an jedem Wochenende Rennen wie hier zu zeigen. Er hat vor allem wegen seiner mentalen Stärke gewonnen. Das Hauptziel ist es weiterhin, dass er sich von seiner Verletzung perfekt erholt – und das dauert noch einen oder vielleicht sogar zwei Monate.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Mathias Brunner Weiterlesen

Marc Marquez holte für Ducati den 100. Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse Foto: Gold & Goose Marc Marquez holte für Ducati den 100. Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse © Gold & Goose

Tardozzi: «Wir müssen zugeben, dass unsere Konkurrenten, die die Meisterschaft anführen, einen fantastischen Job machen»

Marc Marquez betonte in Ungarn, dass er immer noch der Meinung ist, dass er auf dem besten Motorrad sitzt und sich im besten Team befindet. Wie schätzt Tardozzi das Level von Ducati Lenovo und der Desmosedici GP26 ein? «Vielen Dank Marc!» schmunzelte der erfahrene Teammanager. «Wir sind uns sicher, dass wir seit Jahren ein sehr konkurrenzfähiges Bike haben. Wir müssen aber zugeben, dass unsere Konkurrenten, die die Meisterschaft anführen, einen fantastischen Job machen. Derzeit sind wir auf demselben Niveau. Ich denke, dass sie auf einigen der Strecken, die jetzt folgen, Vorteile haben werden, auf anderen werden wir wiederum im Vorteil sein.»

«Nach Sepang war ich zuversichtlich, dass es für uns ein schönes Jahr und nicht so ein Albtraum wie in den ersten Rennen werden wird.» Davide Tardozzi

Werbung

Werbung

War Tardozzi überrascht, wie stark Aprilia in die MotoGP-Saison 2026 gestartet ist? «Ehrlich gesagt schon, denn nach Sepang war ich sehr zuversichtlich, dass es für uns ein schönes Jahr und nicht so ein Albtraum wie in den ersten Rennen werden wird», musste Tardozzi zugeben. «Wir müssen ihnen gratulieren, denn sie haben zwischen Sepang und Thailand einen riesigen Schritt gemacht. Dann haben wir weitergearbeitet, Gigi hat mit unseren Ingenieuren einen guten Job gemacht. Ich denke, dass wir die Lücke etwas schließen konnten, aber nicht so, wie es sein sollte. Aber mit unseren Fahrern konnten wir die Lücke noch etwas mehr schließen.»