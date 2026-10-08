Marco Bezzecchi (Aprilia) über 2027: «Ich mag das neue Format!»

Vor dem Start des MotoGP-Wochenendes auf dem Mandalika International Street Circuit wurde am Donnerstag die Pressekonferenz abgehalten. Marco Bezzecchi stand dort gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jorge Martin und Weltmeister Marc Marquez auf der Bühne. Martin und Marquez trennen nach 16 Events nur zwei Zähler, dahinter lauert Bezzecchi mit 49 Punkten Rückstand auf den Führenden.

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«Es ist schwierig, jetzt schon vorab die Dinge vorauszusagen», erklärte der 27-Jährige von der italienischen Adria, der den Indonesien-Sprint 2025 gewonnen hatte, im Hauptrennen jedoch zu Boden musste. «Jedes Jahr ist es etwas anders. Wir müssen einfach ruhig bleiben, versuchen das Wochenende mit der gleichen Mentalität zu starten und das Beste rauszuholen.» Zu der gigantischen Parade, die am Vortag auf der Insel Lombok abgehalten wurde, um die MotoGP-Asse zu empfangen, sagte Bezzecchi: «Es war ein wundervolles Event. Ich war ja bisher immer dabei und muss sagen, dass es jedes Jahr mehr Leute werden. Es war auch sehr cool, viele Kids da zu sehen.»

Marco Bezzecchi: «Es wird gut sein, dass wir zwei Qualifyings haben»

Fakt ist: VR46-Schützling Bezzecchi hat alle seine Rennsiege in der ersten Saisonhälfte erzielt, er will deshalb den Schalter nochmals umlegen. «Sicher bin ich im Moment etwas weiter weg, was die Weltmeisterschaft betrifft. Aber das ändert jetzt die Art nicht, wie ich das Wochenende angehe. Ich will mein Bestes versuchen, um in den Rennen und in der WM bei den Jungs weiter dranzubleiben.»

Zu den neuen Abläufen der MotoGP-Wochenenden ab der Saison 2027 hat Bezzecchi eine andere Meinung als viele seiner Rivalen: «Ich bin happy, ich mag das neue Format! Ich bin neugierig, wie es sein wird. Klar: Es wird körperlich hart sein und auch super herausfordernd. Es wird aber gut sein, dass wir zwei Qualifyings haben. Es kann ja sein, dass man einmal einen schlechten Freitag hat und dann sind nicht gleich beide Rennen verpatzt. Für mich ist es gut und ich bin happy darüber.»

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