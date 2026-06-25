Carlos Checa meint: «Toprak kam im schlimmstmöglichen Moment in die MotoGP»
Der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu fährt diese Saison erstmals in der MotoGP, 2027 kommt sein potenzieller Nachfolger Nicolo Bulega hinzu. Wie Carlos Checa die beiden beurteilt.
500er-GP-Sieger, Superbike-Champion, DAZN-Experte: Carlos Checa kennt sich auch 13 Jahre nach seinem Karriereende in den beiden größten Motorrad-Weltmeisterschaften noch hervorragend aus. Auf SPEEDWEEK.com hat er den
Der Italiener liegt zur ersten kurzen Superbike-Sommerpause bereits 121 Punkte vor seinem nächsten Verfolger Iker Lecuona und ist saisonübergreifend seit 25 Rennen ungeschlagen!
Platz 11 ist Topraks Bestleistung
Ganz anders Toprak Razgatlioglu. Der Türke wechselte nach drei Titelgewinnen in der Superbike-WM in die MotoGP, Yamahas Rückstand zur Spitze hat sich dieses Jahr aber noch einmal vergrößert und der Türke kam über einen elften Platz bislang nicht hinaus. Bei den Japanern wird emsig daran gearbeitet das Paket zu verbessern; doch nur wenige Experten sind davon überzeugt, dass im nächsten Jahr ein deutlicher Schritt nach vorne gelingt.
«Für Toprak wäre es am besten gewesen, dieses Jahr in der Superbike-WM weiterzumachen und sich auf 2027 vorzubereiten», sagte Carlos Checa. «Dazu hätte er aber Superbike mit Yamaha fahren müssen – ich weiß nicht, ob das eine gute Option für ihn gewesen wäre.»
Razgatlioglu verließ Yamaha nach der Saison 2023 und ging zu BMW, weil auch der Superbike-Motor der R1 nicht eben vor Kraft strotzt. Die Deutschen hätten ihn für 2026 mit Kusshand behalten; für 2027 hätte er in die MotoGP wechseln können, weil es dann ohnehin einen
Er hätte ein Jahr länger mit dem Umstieg warten sollen.
carlos checa über toprak in der motogp
«Toprak muss bereits jetzt für nächstes Jahr arbeiten, weil sich diese Saison für ihn erledigt hat», unterstrich Checa. «Um auf das höchste Level zu kommen, brauchst du die richtige Technik und den richtigen Fahrer, aber auch eine Strategie.
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