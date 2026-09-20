Pedro Acosta (KTM) überglücklich: «Der erste Sieg ist immer sehr speziell!»

Pedro Acosta erlebte beim Heim-GP seines Arbeitgebers KTM eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Im Sprintrennen am Samstag warf er seine RC16 in Führung liegend ins Kiesbett. Er verpasste vor der Schikane den Bremspunkt und stürzte.

Werbung

Werbung

Am Sonntag ging Acosta wieder von Startplatz 3 ins Rennen. Direkt nach dem Start fiel Acosta in Kurve 1 auf Platz 5 zurück. Im ersten Umlauf konnte er Marc Marquez (Ducati) überholen. Danach kämpfte er sich Runde um Runde weiter nach vorn – in Runde 2 schnappte er sich Ai Ogura (Aprilia), in Runde 4 ging er an Marco Bezzecchi (Aprilia) vorbei.

In der achten Runde ließ er sich in Kurve 4 neben Martin blicken. Beinahe wären die beiden kollidiert. In der neunten Runde war es dann so weit: Acosta ging am Ausgang von Kurve 1 am «Martinator» vorbei. Danach konnte der Spanier einen Vorsprung von rund einer Sekunde herausfahren. Er spulte Runde um Runde ab, die KTM-Bosse Pit Beirer und Gottfried Neumeister zitterten in der Box der Orangen mit.

Acosta hatte mit seiner RC16 alles im Griff. Als Martin näher kam, zog er das Tempo wieder etwas an. Es sah kontrolliert aus.

Werbung

Werbung

Dann war es vollbracht: Pedro Acosta fuhr mit einer Sekunde Vorsprung auf Jorge Martin über die Ziellinie und gewann seinen ersten Grand Prix in der Königsklasse. In der KTM-Box fielen sich Beirer und Neumeister in die Arme. Acosta freute sich und in der Schikane, wo er am Samstag den Sprint-Sieg wegwarf, legte er seine KTM auf die rechte Seite. Die Marshals halfen ihm, das Motorrad wieder aufzustellen und Jack Miller schob ihn an, um sein Motorrad wieder zum Laufen zu bringen.

«Der erste Sieg ist immer sehr speziell. Es ist schön, den Kreis mit KTM vor all den österreichischen Fans zu schließen. Ich habe viele KTM-T-Shirts gesehen, und ich freue mich sehr für sie – sie verdienen es noch mehr als ich», freute sich der 22-Jährige. «Gestern, als ich es vermasselt hatte, haben mir gute Leute sehr geholfen. Es war unglaublich.»

In seinem 56. Grand Prix in der Königsklasse schaffte Pedro Acosta seinen ersten MotoGP-Sieg.