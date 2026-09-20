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Beirer über Acosta-Sieg: «Auf diesen Moment haben wir sehr lange gewartet!»

KTM durfte sich Dank Pedro Acosta in Spielberg über den ersten MotoGP-Sieg nach einer langen Durststrecke freuen. Die ersten Reaktionen von CEO Gottfried Neumeister und Rennchef Pit Beirer.

MotoGP

Acosta feierte mit seiner KTM-Truppe
Acosta feierte mit seiner KTM-Truppe
Foto: Gold & Goose
Acosta feierte mit seiner KTM-Truppe
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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KTM zelebrierte auf dem Red Bull Ring in Spielberg einen sensationellen Heimsieg – die Orangen konnten sich zudem über den ersten MotoGP-Sieg von Pedro Acosta freuen. Die Bosse waren teilweise sprachlos nach dem Fiasko im Sprint am Samstag, als der Spanier den Sieg kurz vor dem Ende ins Kiesbett warf.

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KTM-CEO Gottfried Neumeister strahlte mit der gesamten orangen Familie: «Es ist so schön vor heimischem Publikum. Es war ja dieses bange Warten, passiert es oder nicht? Wir haben am Samstag gesehen, wie schnell es gehen kann. Umso glücklicher sind wir, dass wir vor dem Heimpublikum zeigen konnten, wie stark die KTM ist. Es ist ja nicht nur Pedro, auch Brad ist von weit hinten nach vorne gefahren.»

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Ai Ogura
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

«Jetzt sind wir überglücklich – auch für das Team, dass diese Anspannung weg ist und Pedro den Sieg einfahren konnte» so Neumeister weiter. «Jetzt ist das passiert, dass Pedro noch mit uns seinen ersten Sieg holte. Wir freuen uns mit allen! Wir haben bis zuletzt alles gegeben und gehofft. Großer Respekt auch vor allen Mechanikern. Pedro hat ja im Warm-up den Sturz gehabt, auch Brad. Die Jungs hatten kein Mittagessen. Es haben auch die Tech3-Mechaniker mitgeholfen und mitgeschraubt, sie sind rübergekommen und haben geholfen, dass noch alles rechtzeitig fertig wird. Es war eine unglaubliche Teamleistung!»

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Neumeister und Rennchef Pit Beirer hatten das Rennen wie am Samstag nebeneinander in der Box verfolgt, lagen sich nach der Zieldurchfahrt von Acosta in den Armen. Beirer: «Auf diesen Moment haben wir sehr lange gewartet. Der Druck nach dem schwierigen Sommer – jetzt der Sieg! Mir fehlen die Worte, ich bin baff!»

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Zur Einlage von Sieger Acosta, als er nach dem Sieg seine RC16 in der Schikane auf die Seite legte – angelehnt an den Crash vom Samstag – sagte Beirer: «Scheinbar taugt es ihm, schnell zu fahren und sich dann hinzulegen. Diesmal hat er zumindest gewartet, bis das Rennen zu Ende ist.» Beirer musste im Finish die Augen schließen und gestand: «Nachdem, was wir gestern erlebt haben, waren es wirklich harte 28 Runden. Wir haben die Sektoren in jeder Runde heruntergezählt!»

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Zeit

Bestzeit

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01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

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10

09

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

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