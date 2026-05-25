Sam Lowes erklärt die Magie des Ducati-Erfolgs: «Das größte Arbeitsfenster»

Ducati fährt der Konkurrenz in der Superbike-WM 2026 aktuell auf und davon. Werkspilot Nicolo Bulega gewann die ersten 15 Saisonrennen, in der Fahrerwertung liegen nach fünf Rennwochenenden gleich fünf Ducati-Piloten in den Top-5. Auch in der Hersteller-WM ist die Überlegenheit der Italiener offensichtlich: Ducati führt mit der Maximalpunktzahl von 310 Punkten, erster Verfolger Bimota hat lediglich bei 129 Zähler vorzuweisen.

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Ein wesentlicher Faktor für diese Dominanz ist die neue Ducati Panigale V4R, die noch einmal besser funktioniert als das bereits extrem erfolgreiche Vorgängermodell. Marc-VDS-Pilot Sam Lowes erklärte im Rahmen des zurückliegenden Rennwochenendes in Most, warum das Superbike aus Borgo Panigale aktuell als Referenz gilt.

«Ich denke, dass die Ducati das größte Arbeitsfenster besitzt, das ich in meiner Karriere erlebt habe», schwärmte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. Das Motorrad erlaube es unterschiedlichen Fahrertypen und Körpergrößen, schnell zu sein. Gleichzeitig betonte der Brite aber auch, dass die Panigale kein Selbstläufer sei: «Wenn du einfach aufsteigst und denkst, dass du nur wegen der Ducati gewinnen wirst, dann kommst du nirgendwo hin. Du musst das Motorrad immer noch hart fahren.»

Die Ducati ist sehr konkurrenzfähig, erfordert aber Nachdruck von Fahrer

Lowes erklärte, dass die Panigale ihr enormes Potenzial erst freigibt, wenn der Fahrer den richtigen Umgang mit dem Motorrad findet. Besonders wichtig sei dabei die Balance im Zusammenspiel mit der hochentwickelten Elektronik. «Wenn du dich zu sehr auf die Elektronik verlässt, dann kommst du nicht voran. Die Systeme sind so ausgefeilt, dass sie dich zwar retten, aber keine Rundenzeit bringen», erläuterte der Ducati-Pilot.

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Bemerkenswert ist zudem, wie eng Ducati mit seinen Kundenteams zusammenarbeitet. Während andere Hersteller häufig klare Unterschiede zwischen Werksteam und Satellitenmannschaften machen, profitieren die Ducati-Teams schnell von neuen Entwicklungen aus Borgo Panigale. Aktuell arbeitet Ducati bereits an weiteren Updates für die neue Panigale V4R, die später ebenfalls den Kundenteams zur Verfügung gestellt werden sollen.

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«Wir erhalten in dieser Saison mehr Support von Ducati und das weiß ich sehr zu schätzen», erklärte Lowes. Sein Paket sei bereits jetzt in der Lage, Rennen zu gewinnen. Ob jedes Team exakt identisches Material erhalte, könne er allerdings nicht sicher sagen. «Doch wir sind sehr nah dran an den Werksmaschinen», stellte der Brite klar.

Vor allem die offene Zusammenarbeit innerhalb des Ducati-Lagers imponiert Lowes. «Ein Schlüsselelement des Ducati-Erfolgs ist, wie gut sie ihre Kundenteams betreuen und wie sie deren Informationen nutzen, um das Motorrad zu verbessern», betonte der ehemalige Supersport-Weltmeister. Neue Teile würden meist schon nach ein oder zwei Rennwochenenden auch an die Satellitenteams weitergereicht. «Sie sind sehr offen und hilfsbereit und das weiß ich zu schätzen», lobte Lowes.