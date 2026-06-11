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Kein Misano für Phillip Tonn (20): Wer den Kove-Piloten vertreten wird

Die Sportbike-WM 2026 entwickelt sich für Phillip Tonn immer mehr zu einem Reinfall. Nach Aragón verpasst der Kove-Pilot auch das Meeting auf dem Misano World Circuit.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Phillip Tonn steht weiter auf dem Abstellgleis
Phillip Tonn steht weiter auf dem Abstellgleis
Foto: Gold & Goose
Phillip Tonn steht weiter auf dem Abstellgleis
© Gold & Goose

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Mit seiner Unterschrift im Kove-Werksteam für die Sportbike-WM 2026 schlug Phillip Tonn ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Doch die 450RR war beim Saisonauftakt in Portimão nicht homologiert und daher nicht punkteberechtigt. Ohnehin stellte sich heraus, dass das chinesische Motorrad mit dem geringsten Hubraum in dieser Kategorie einen schweren Stand hat. Das bisher beste Finish erreichte 300er-Weltmeister Benat Fernandez als Neunter im ersten Lauf in Assen.

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Bei Tonn kommt erschwerend hinzu: Der 20-Jährige zog sich im Frühjahr im Training eine Handverletzung zu, die sich vor Most wieder schmerzhaft bemerkbar machte. Deshalb verpasste Tonn die Meetings in Tschechien sowie vor zwei Wochen im MotorLand Aragon.

Nun der nächste Rückschlag für den Thüringer: Auch mit der erwarteten Rückkehr in Misano wird nichts!

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Im Artikel erwähnt

Tonn wird beim fünften Wochenende der Sportbike-Serie von Alessandro Zanca vertreten. Der Italiener ist ein alter Bekannter im irischen Team#109, mit dem der 22-Jährige 2023 die Supersport-WM 300 bestritt. Mit der Sportbike-Klasse ist der Italiener aus der nationalen Serie vertraut, in der er allerdings eine Triumph Daytona 660 fährt.

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