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Cremona, Qualifying: Erste Yamaha-Pole in der Sportbike-Kategorie

Im Qualifying der Sportbike-WM 2026 in Cremona holte Carter Thompson die erste Pole-Position in der neuen Kategorie. WM-Leader David Salvador (Kawasaki) Zweiter. Phillip Tonn glänzt mit Abwesenheit.

Sportbike-WM

Yamaha-Pole in Cremona
Yamaha-Pole in Cremona
Foto: Gold & Goose
Yamaha-Pole in Cremona
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Rennwochenende auf dem Cremona Circuit ist das siebte Meeting der neuen Sportbike-WM 2026, anschließend findet nur noch das Saisonfinale in Jerez vom 16. bis 18. Oktober statt. WM-Führender ist der Spanier David Salvador (Kawasaki), der seinen Aufstieg in die Supersport-WM 2027 bereits unterschrieben hat. Salvador hat 30 Punkte Vorsprung auf seinen Markenkollegen Xavi Artigas.

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Nachdem Phillip Tonn zuletzt in Assen am Start stand, wird der Thüringer in diesem Jahr auch nicht mehr zurückkehren – davon geht sein Kove-Team aus. Sein Ersatz ist Hugo De Cancellis, der bereits in Magny-Cours für den 21-Jährigen einsprang. Eine zusätzliche Triumph bringt Gaststarter Manuel Rocca in die Startaufstellung.

Im freien Training am Vormittag sorgte Carter Thompson (Yamaha) in 1:36,302 min mit fast 0,4 sec Vorsprung auf Salvador und Alvaro Fuertes (Kawasaki) für eine deutliche Bestzeit. Die Top-13 fuhren jedoch innerhalb nur einer Sekunde. Aprilia, Triumph und Suzuki brachten Fahrer in die Top-6 – Kove und Honda waren nicht einmal in den Top-15 vertreten.

Im Artikel erwähnt

Die Superpole um 14:10 Uhr fand bei sommerlichen Bedingungen statt. Bereits auf seiner ersten fliegenden Runde stürzte Mirko Gennai (Yamaha). Die Bergung seiner Yamaha dauerte eine gefühlte Ewigkeit, was auch anderen Fahrern eine schnelle Zeit zunichte machte. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Thompson in 1:36,849 min – und das blieb es für die ersten zehn Minuten.

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Bei Halbzeit der 25-minütigen Session markierte Salvador in 1:35,971 min eine neue Bestzeit. Zu diesem Zeitpunkt lag der Spanier fast 0,9 sec vor Thompson und Aprilia-Pilot Matteo Vannucci. Als 14. lag Artigas derweil bedenklich weit zurück.

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Fünf Minuten vor dem Ende war Salvador weiterhin der Einzige mit einer Rundenzeit unter 1:36 min, aber der Vorsprung des Kawasaki-Piloten schmolz deutlich. Thompson lag nur 0,075 sec zurück; der Dritte, Fenton Seabright (Triumph), hatte 0,183 sec Rückstand. Mittlerweile gelang auch Artigas (4.) eine schnelle Runde.

In den letzten Minuten blitzten immer häufiger Sektorbestzeiten im Zeitenmonitor auf. Mit einer 1:35,746 min eröffnete Thompson endgültig den Kampf um die Pole. Gelbe Flaggen nach einem Sturz von Thomas Benetti (Aprilia) in Kurve 8 kamen zum ungünstigsten Zeitpunkt. Am Ende war nur noch eine schnelle Runde möglich, wofür sich mehrere Pulks bildeten.

Doch an der Spitze tat sich nichts mehr: Thompson holt somit die erste Yamaha-Pole-Position in der Sportbike-Kategorie. Salvador und Seabright komplettieren die erste Startreihe. Die beste Suzuki stellte Ferre Fleerackers auf Startplatz 8. Vannucci als bester Aprilia-Pilot fiel in der Schlussphase auf die zwölfte Position zurück.

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300er-Weltmeister Benat Fernandez kam mit der unterlegenen Kove nicht über Platz 25 hinaus. Taiyo Akso wurde mit der einzigen Honda 27.

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Pos
Fahrer
Fahrer
Start Nr
Runden
Zeit

01

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

12

1:36,302

02

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

38

14

+0,367

03

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

16

11

+0,410

04

Matteo Vannucci

Revo-M2

Matteo Vannucci

91

13

+0,536

05

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

11

+0,570

06

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

55

12

+0,607

07

Mirko Gennai

Panattoni BGR Smrz Racing

Mirko Gennai

26

12

+0,715

08

Marco Gaggi

Team BrCorse

Marco Gaggi

43

14

+0,731

09

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+0,824

10

Juan Risueno

Pons Motosport Italika Racing

Juan Risueno

39

13

+0,887

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