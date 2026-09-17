Ehemaliger ADAC GT Masters-Pilot Dominic Jöst stirbt mit 47 Jahren
Der deutsche Motorsport trauert um Dominic Jöst. Der ehemalige ADAC GT Masters-Pilot ist nach einer Erkrankung im Alter von 47 Jahren verstorben.
Die deutsche Motorsportwelt trauert um Dominic Jöst. Der ehemalige ADAC GT Masters-Pilot ist im Alter von 47 Jahren nach Krankheit verstorben, wie aus Social-Media-Beiträgen seiner ehemaligen Weggefährten Wolfgang Land und Taki Konstantinou hervorgeht.
Jöst fuhr zwischen 2014 und 2016 für Herberth Motorsport, MRS GT-Racing und Car Collection Motorsport im ADAC GT Masters. Sein Partner war dabei meistens Florian Scholze. Seine erfolgreichste ADAC GT Masters-Saison erlebt Jöst 2015 im Nissan GT-R GT3 von MRS GT-Racing, wo er in drei Rennen in die Punkteränge fuhr. In der Gentleman-Wertung fuhr das Duo auf einen starken dritten Gesamtrang.
Vor seinem Einstieg ins ADAC GT Masters startete er erfolgreich im deutschen Porsche Carrera Cup. 2013 fuhr er für Attempto Racing sechs Siege in der B-Wertung für Gentlemanpiloten ein. Dabei fuhr er den zweiten Gesamtwertung in der B-Wertung ein.
Unsere Gedanken sind bei den Freunden und der Familie von Dominic Jöst.
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