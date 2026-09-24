Deutsches Mercedes-AMG Team setzt Auto für Sieger der SRO GT Academy ein

Eine internationale Besatzung aus Absolventen der SRO GT Academy wird bei den 24 Stunden von Spa im nächsten Jahr um den Klassensieg kämpfen. Nun steht fest, welches Team sie an den Start bringen wird: das Team Motopark wurde ausgewählt, um den Mercedes-AMG GT3 der Preisträger zu betreuen.

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Die Besetzung wird sich aus je einem Vertreter der kontinentalen „GT World Challenge powered by AWS“-Serien in Amerika, Asien und Australien sowie der British GT zusammensetzen. Das Fahrzeug soll vorläufig entweder im Gold Cup oder im Silver Cup an den Start gehen – beides hart umkämpfte Klassen, in denen einige der vielversprechendsten Talente des weltweiten GT-Rennsports vertreten sind.

Das Team Motopark, das vor allem für seine Erfolge im Formelsport bekannt ist, hat sich in jüngerer Zeit auch im GT-Rennsport etabliert und feierte in diesem Sommer sein Debüt bei den CrowdStrike 24 Stunden von Spa. Max Verstappen, Valtteri Bottas, Liam Lawson, Brendon Hartley und der Mercedes-AMG Performance-Fahrer Lucas Auer sind nur einige der Fahrer, die ihre ersten Erfahrungen im Team von Timo Rumpfkeil gesammelt haben, während viele andere den Sprung in die Formel 1, die IndyCar-Serie und die höchsten Klassen des Sportwagenrennsports geschafft haben.

«Wir freuen uns sehr, dass die SRO das Team Motopark, ein Mercedes-AMG Customer Racing Team, für dieses besondere Projekt ausgewählt hat», sagte Stefan Wendl, Leiter Customer Racing bei Mercedes-AMG Motorsport. «Das Team kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung junger Talente zurückblicken, darunter Fahrer, die sich mittlerweile als feste Größen im internationalen Motorsport etabliert haben.»

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«Es ist uns eine Ehre, von der SRO für die Teilnahme an diesem einzigartigen Projekt ausgewählt worden zu sein», sagte Timo Rumpfkeil, Teamchef und Eigentümer von Team Motopark. «Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Erfahrung in der Förderung junger Talente einen großen Mehrwert schaffen können. Gemeinsam mit der SRO entwickeln wir ein umfassendes Programm, um sicherzustellen, dass die Absolventen der SRO GT Academy die bestmögliche Unterstützung erhalten.»

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«Als erfahrenes Profiteam mit einem wachsenden Ruf im GT-Rennsport war das Team Motopark der ideale Kandidat, um unseren SRO GT Academy-Einsatz bei den 24 Stunden von Spa im nächsten Jahr zu bestreiten», fügte Stéphane Ratel, Gründer und CEO der SRO Motorsports Group, hinzu. «Ihre Erfolgsbilanz bei der Arbeit mit jungen Talenten ist wirklich außergewöhnlich, und ich bin sicher, dass sie unseren siegreichen Fahrern die Gelegenheit bieten werden, zu glänzen.»

Da sich die Saison ihrem Ende nähert, haben sich in jeder Serie die führenden Kandidaten für den Platz in der SRO GT Academy herauskristallisiert. Tom Sargent, Yu Kuai und Oscar Targett führen die Gesamtwertung in der GT World Challenge America, Asien bzw. Australien an, während Jarrod Waberski die Tabelle der British GT anführt.

Die SRO GT Academy bewertet Fahrer anhand von Faktoren wie Geschwindigkeit und Konstanz und verlagert den Fokus von den Ergebnissen auf die Leistung, um die besten Allround-Talente zu entdecken. Sie startete im vergangenen Jahr im Championnat de France FFSA GT, wobei sich Gaspard Simon als herausragender Fahrer erwies.

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In diesem Jahr wurde das Programm erweitert und umfasst nun einen Startplatz beim 24-Stunden-Rennen von Spa in einem von Team Motopark eingesetzten Mercedes-AMG sowie eine dritte Komponente in der GT2 European Series powered by Pirelli, wo Kandidaten der SRO GT Academy um einen Startplatz im GT World Challenge Europe Endurance Cup mit Mercedes-AMG Motorsport kämpfen. Das Team, das dieses Fahrzeug einsetzt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.