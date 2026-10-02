Yamaha-Pilot Quartararo (7.): «Der Grip verändert alles beim Motorrad!»

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo betonte vor dem Rennwochenende in Japan, dass es ihm wichtig sei, in den Trainingssessions und im Qualifying schnelle Runden hinzubekommen, um wenigstens eine gute Startposition für die Rennen zu haben. Auf eine Runde funktioniere die M1 generell ganz gut, in den Rennen sehe die Welt wieder anders aus – wie auf dem Red Bull Ring, wo es trotz gutem Startplatz nur für die Ränge 12 und 17 reichte.

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Am Freitag sind ihm im MotoGP-Zeittraining in Motegi einige schnelle Runden gelungen. Am Ende reichte es für Platz 7 und den direkten Einzug ins Q2 am Samstag – das Minimalziel für das Wochenende hatte er somit erreicht.

«Das Wichtigste war, diese eine Runde zu schaffen», bestätigte der Franzose. «Diese Runde war großartig. Ich habe zwar ein paar Fehler gemacht, aber ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht. Heute hatten wir auch eine ziemlich gute Pace.»

Der neue Asphalt kommt Quartararo entgegen

Der Twin Ring Motegi hat einen neuen Asphalt bekommen, was den Yamaha-Piloten zugutekommen könnte – war dem so am Freitag? «Der neue Asphalt bietet mehr Grip. Deshalb befinden wir uns in dieser Situation, vor allem über eine Runde», ist sich Quartararo sicher. «Ohne Grip wissen wir, wo wir stehen, denn am Ende ist es eine ähnliche Strecke wie der Red Bull Ring. Der Grip verändert alles beim Motorrad!»

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Ist mit der Pace, die Quartararo am Freitag im Zeittraining hatte, auch in den Rennen mehr möglich? «Nein. Es wird schwierig werden, weil uns beim Motor sehr viel fehlt», winkte der 27-Jährige ab. «Um ehrlich zu sein, geht es mir im Moment nicht wirklich um das Ergebnis. Ich möchte einfach Spaß haben und versuchen, das Maximum auf dem Motorrad herauszuholen – das ist mein Ziel für jetzt und für den Rest des Jahres.»