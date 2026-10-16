Karriereende von Phillip Tonn? Die lange Verletzungspause zieht sich hin

Im April stand Phillip Tonn in Assen das letzte Mal bei einem Rennen der Sportbike-Weltmeisterschaft am Start. Seit mittlerweile ein paar Jahren unterrichtete SPEEDWEEK.com als einziges deutschsprachiges Fachmedium, welches sich auch gerne mal der Sportbike-Kategorie und speziell deutschen Nachwuchsfahrern annimmt, regelmäßig über den 21-jährigen Wahl-Thüringer und nach seiner Verletzung auch über dessen Genesungsfortschritte.

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Doch seit Monaten ist Tonn nicht mehr erreichbar, selbst sein Manager hat seit August nichts mehr von ihm gehört oder gelesen. Jeder kann sich ausmalen, wie es um die Gesundheit von Phillip und seine Karriere stehen muss, wenn er sich so rar macht. Eine mögliche Schlussfolgerung ist, dass seine Handverletzung so langwierig und problematisch ist, dass ein Comeback in weite Ferne gerückt oder gar unmöglich ist. «Es ist eine doofe Situation, wenn du deine Hand nicht richtig bewegen kannst», sagte der Deutsche im letzten Gespräch mit SPEEDWEEK.com im Juni . «Ich weiß auch noch nicht wirklich, inwieweit ich beeinträchtigt bleiben werde. Die Ärztin hat gesagt, dass es sein kann, dass ein Streckdefizit bleibt.»

Im von Großbritannien aus operierenden Kove Racing Team 109 fuhren an Tonns Stelle seit Mitte Mai der Deutsche Loris Schönrock (Most), der Spanier Daniel Mogeda (Aragon), der Italiener Alessandro Zanca (Misano) sowie der Franzose Hugo de Cancellis (Magny Cours und Cremona), der auch beim Finale in Jerez de la Frontera am kommenden Wochenende einspringt.

Nach dem Titelgewinn von Kove in der Supersport-WM 300 im Vorjahr mit Benat Fernandez ist mit der 450er in der Sportbike-Klasse kein Blumentopf zu gewinnen: Der Spanier liegt nur auf dem 20. WM-Rang und hat Platz 9 im ersten Rennen in Assen als bestes Saisonresultat vorzuweisen.

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