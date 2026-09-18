Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Moto2-Zeittraining, Spielberg: Salac mit Rekordrunde, Moto2-Elite im Q2

Bei der Vergabe der Moto2-Q2-Tickets ging es in Spielberg eng zu. Die beste Ausgangslage verschaffte sich Filip Salac. WM-Leader Manuel Gonzalez landete auf Platz 8, Verfolger Guevara wurde Fünfter.

Thomas Kuttruf

Von

Moto2

Filip Salac
Filip Salac
Foto: Seidenglanz
Filip Salac
© Seidenglanz

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Während des FP1 der mittleren WM-Division hatte es auf noch trockenem, aber sehr kühlem Untergrund etliche Abflüge gegeben. Neben KTM-Ajo-Ass Collin Veijer erwischte es auch Rookie Angel Piqueras. Der MSi-Pilot, der am letzten Sonntag in Misano sich selbst, Dani Holgado und Senna Agius gleich nach dem Start aus dem GP geschossen hatte, brach sich bei dem Unfall auf dem Red Bull Ring einen Knochen in der rechten Hand.

Werbung

Werbung

Die für den Österreich-GP verhängte Strafe in Form einer Doppel-Long-Lap kann Piqueras nicht absitzen – der Spanier ist bereits auf dem Weg in die Heimat, um sich schon morgen einer Operation zu unterziehen. Veijer fällt ebenfalls aus – der Niederländer brach sich bei seinem Crash das Schlüsselbein.

Für das wichtige Zeittraining, das die 14 schnellsten Piloten direkt ins zweite Qualifying am Samstag bringt, hatten sich die Bedingungen gebessert. Die Top-Asse der WM-Wertung waren auch im FP1 weit vorn gefahren. Tony Arbolino waren David Alonso, Leader Gonzalez und dessen erster Rivale Izan Guevara gefolgt. Senna Agius, der vor dem GP-Wochenende offiziell als MotoGP-Pilot bei Tech3 für 2027 bestätigt wurde, wurde in der Früh dagegen nur als 13. geführt.

Im Artikel erwähnt

Schlug die WM-Spitzenreiter im Zeittraining: Ivan Ortola (2.)
Schlug die WM-Spitzenreiter im Zeittraining: Ivan Ortola (2.)
Foto: Seidenglanz
Schlug die WM-Spitzenreiter im Zeittraining: Ivan Ortola (2.)
© Seidenglanz

Werbung

Werbung

Nach kurzer Warmlaufphase attackierte als Erster Izan Guevara. Und wie – in seiner zweiten fliegenden Runde knackte der Pramac-Pilot mit 1:32,755 min den Rundenrekord. Ivan Ortola, Teamkollege des fehlenden Piqueras, war als Zweiter 0,275 Sekunden langsamer. Hinter Guevara nach zehn Minuten: Salac, Gonzalez, Holgado und Alonso. Minuten später setzte Alonso nach und fuhr 0,001 Sekunden als Ortola.

TV-Programm

Während Boscoscuro-Racer Luca Lunatta im Kiesbett von Kurve 4 umfiel, schaffte es Teamkollege Celestino Vietti auf Platz, vor Senna Agius. Arbolino, Schnellster am Morgen, komplettierte zur Halbzeit des Zeittrainings die Top-10. Außergewöhnlich: Gresini-Pilot Sergio Garcia wurde Opfer der Technik. Der Triumph-Motor seiner Kalex gab rauchend den Geist auf – Session over für den einstigen Moto2-Siegfahrer.

Auch im Spielberg-Zeittraining ging es wieder eng zu. Honda-Asia-Pilot Mario Aji, der vor dem Endspurt auf dem gefährlichen 14. Platz notiert war, lag 0,819 Sekunden hinter der Bestzeit. Knapp zehn Minuten wechselte die Meute der 27 Moto2-Piloten wieder in den Attacke-Modus.

Moto2-WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez
Moto2-WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez
Foto: Ronny Lekl
Moto2-WM-Spitzenreiter Manuel Gonzalez
© Ronny Lekl

Werbung

Werbung

Ivan Ortola verdrängte Guevara von der Spitze. Der Spanier war nochmals 0,2 Sekunden schneller als Pramac-Hoffnung Guevara. Dann sprang Filip Salac auf Position 2, Holgado, auf 4, Alex Escrig auf 6 – damit war der Tabellenführer Gonzalez auf P7 abgefallen. Ärgerlich für den Spanier: Als Gonzalez sich zurück an die Spitze bringen wollte, stürzten Zonta van den Gorbergh und Barry Baltus – die Zeit des Intact-Piloten wurde gestrichen.

Ein besseres Timing hatte Filip Salac, der sich mit seiner 1:32,402 min an die Spitze fuhr. Gonzalez, zwischenzeitlich sogar auf 11 abgefallen, sicherte sich als Achter ab. Als die Flagge nach 40 Minuten geschwenkt wurde, freute sich American Racing über die Bestzeit von Filip Salac. Izan Guevara lieferte als Fünfter solide ab. Mit Holgado (3.), Ortola (2.), Alonso (6.), Vietti (9.), Lopez (11.) und Senna Agius auf 12 schafften es weitere Moto2-Sieger ins Q2. Jose-Antonio Rueda zog als 14. das letzte direkte Ticket – sein Rückstand: 0,761 Sekunden.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

12

18

1:32,402

02

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - Campolor - MSI

4

19

+0,097

03

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

96

22

+0,198

04

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

Tony Arbolino

Tony Arbolino

REDS Fantic Racing

14

20

+0,223

05

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

16

+0,236

06

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

80

20

+0,254

07

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

11

17

+0,272

08

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

22

+0,359

09

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

Celestino Vietti

Celestino Vietti

SpeedRS Team

13

20

+0,393

10

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

21

18

+0,545

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Manuel Gonzalez Moto2

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Manuel Gonzalez Moto2

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien