Brad Binder mit BMW in Superbike-WM 2027: Erst der vierte Südafrikaner

Mit Brad Binder ergänzt ein spannender Charakter und ein starker Fahrer das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2027. Der 31-Jährige ersetzt im ROKiT BMW-Werksteam Danilo Petrucci, für den der bayerische Hersteller eine neue Herausforderung in einer anderen Serie sucht .

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Für Binder ist das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft Neuland, wobei bisher jeder abtrünnige GP-Pilot die lockere Atmosphäre zu schätzen wusste. Bis wir den Südafrikaner erstmals auf der M1000RR sehen werden, werden jedoch noch Wochen vergehen: Die MotoGP-Saison endet erst am 29. November in Valencia. Wie vor einem Jahr mit Miguel Oliveira wird sich BMW hinsichtlich der Wintertests Gedanken machen, um Binder einen Test noch in diesem Jahr zu ermöglichen.

Ein neues Kapitel in seiner Karriere zu beginnen, motiviert Binder. «Es ist super spannend, etwas Neues zu beginnen. Ich hatte [in der MotoGP] eine gute Zeit, sieben erfolgreiche Saisons, aber ich freue mich auf das nächste Abenteuer», versicherte Binder. «Es wird aufregend sein: ein völlig neues Fahrerlager, ein völlig neues Motorrad. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dort loszulegen, aber ich freue mich auch auf meine letzten Rennen hier in der MotoGP, und hoffentlich können wir sie zu guten Rennen machen.»

Vor allem hofft Binder, sportlich erfolgreicher zu sein als zuletzt in der Königsklasse. «Ich hatte die Gelegenheit, ganz vorn mitzufahren. Es macht viel mehr Spaß, vorn mitzumischen, als dort, wo ich momentan stehe. Ich möchte Großes erreichen», sagte der 31-Jährige.

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Für die Superbike-WM wiederum ist es erfrischend, eine neue Nation im Fahrerlager vertreten zu haben. Binder ist in der 1988 etablierten Superbike-WM erst der vierte Stammfahrer aus Südafrika. Zuletzt war es vor zwölf Jahren Sheridan Morais, der seine einzige volle Saison 2014 fuhr. Davor waren es Jonnie Ekerold und Lance Isaacs im Jahr 2000. Einen Sieg oder einen Podestplatz konnte keiner von ihnen einfahren.