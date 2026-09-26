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Jack Miller will in Australien Rennen fahren – Yamaha prüft die Regeln

Jack Miller könnte sich mit Rennen in Australien auf die Superbike-WM 2027 vorbereiten. Yamaha wäre offen dafür, will aber zunächst klären, ob solche Einsätze als Testtage zählen.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Jack Miller wechselt im Winter vom MotoGP-Paddock in die Superbike-WM
Jack Miller wechselt im Winter vom MotoGP-Paddock in die Superbike-WM
Foto: Gold & Goose
Jack Miller wechselt im Winter vom MotoGP-Paddock in die Superbike-WM
© Gold & Goose

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Jack Miller wechselt 2027 mit Yamaha aus der MotoGP in die Superbike-WM. Die R1 und die neuen Michelin-Superbike-Reifen, die ab kommender Saison in der Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen, stellen den Australier vor neue Aufgaben. Eine Idee für die Vorbereitung: Miller könnte im Winter Rennen der Australischen Superbike-Meisterschaft bestreiten.

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Yamaha steht einem solchen Einsatz grundsätzlich positiv gegenüber. Niccolo Canepa machte jedoch deutlich, dass zunächst eine Regelfrage geklärt werden muss. Für Stammfahrer der Superbike-WM ist die Zahl der Testtage begrenzt. Zudem gelten für private Fahrten andere Vorgaben an das Motorrad als für Einsätze mit einer Rennmaschine.

Yamaha begrüßt die Idee, aber...

«Das Hauptthema sind die Testtage. Den Superbike-Fahrern steht nur eine begrenzte Zahl an Testtagen zur Verfügung», erklärte Canepa beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Cremona. «Deshalb müssen wir herausfinden, ob und wie Rennen in einer nationalen Meisterschaft auf diese Testtage angerechnet würden.»

Im Artikel erwähnt

Ob Miller die Rennen tatsächlich fahren möchte, steht noch nicht fest. «Falls Jack uns bittet, im Winter einige Superbike-Rennen in der Australischen Meisterschaft zu bestreiten: Yamaha Australien ist dort mit offiziellen Teams vertreten. Deshalb sehe ich darin grundsätzlich kein Problem», sagte Canepa. «Ehrlich gesagt haben wir darüber bisher aber noch nicht gesprochen.»

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Niccolo Canepa
Niccolo Canepa
Foto: Yamaha
Niccolo Canepa
© Yamaha

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Aus sportlicher Sicht würde der Yamaha-Verantwortliche die Idee begrüßen. «Wenn ein Fahrer beschließt, im Winter nicht auf einer Strecke in Spanien zu trainieren, sondern in die Nähe seiner Heimat nach Australien zu reisen und dort ein Rennen zu fahren, statt mit seinem Motorrad einen Testtag zu absolvieren, finde ich das sogar besser. Ich sehe daran nichts Negatives. Ich glaube, er hat das früher schon einmal gemacht.»

Eine Zusage für einen Start in der australischen Meisterschaft ist das noch nicht. Canepa will zunächst klären lassen, wie das Reglement solche Rennen bewertet. Erst dann lässt sich beurteilen, welche Möglichkeiten Miller für die Vorbereitung auf seine erste Superbike-WM-Saison tatsächlich hat.

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