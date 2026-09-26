Live-Ticker Baku-GP: Russell? Ferrari? Verstappen? Antonelli mit Aufholjagd

Mercedes-Ass George Russell muss diese Steilvorlage nutzen: Der Engländer kann den Grand Prix auf dem tückischen Baku City Circuit vom besten Startplatz in Angriff nehmen, sein Titelrivale Kimi Antonelli ist (nach Unfall im Qualifying) nur auf P16 zu finden.

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Russell fürchtet viel Gegenwehr von Charles Leclerc (Startplatz 2) und von Max Verstappen (nur Achter), doch Vorsicht: Beim Italien-GP in Monza preschte WM-Leader Antonelli von P19 zum Sieg!

Fast schon garantiert sind bei Strassenrennen gelbe Flaggen, Safety Car-Phasen, vielleicht muss der WM-Lauf sogar unterbrochen werden. Wäre nicht das erste Mal. Hier in unserem Live-Ticker verpassen Sie keinen der wichtigen Momente.

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