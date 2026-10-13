Finale der Superbike-WM 2026 im TV und Stream: Video-Pass für nur 5 Euro

Bei der Superbike-WM in Jerez sind alle vier Weltmeisterschaften am Start. Neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM sind also auch die Sportbike-Serie und die Frauen-WM am Start – in beiden letzteren stehen die Entscheidungen noch aus.

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Livestream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Jerez werden am Freitag ab 10:30 Uhr und 13:25 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Übertragungen aller Kategorien um 9:30 Uhr und 10:55 Uhr .

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV jeweils um 14:40 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

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Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Live Jerez: 1. Freies Training FIM Superbike World Championship 16.10.2026 - 10:30

Das umfangreichste Angebot bietet die Dorna selbst mit ihrem Livestream auf der eigenen Website worldsbk.com. Wer sich für das Finale für den Video-Pass entscheidet, erhält für 4,99 Euro nicht nur Zugriff auf alle Sessions des Rennwochenendes, sondern auch auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Jerez (16. bis 18. Oktober)