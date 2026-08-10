GP-Sieger Salac: «Wird einige Zeit brauchen, bis ich das realisiert habe!»

Das Moto2-Rennen in Silverstone war an Dramatik kaum zu überbieten. Am Ende gab es mit Filip Salac einen überglücklichen Premieren-Sieger.

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Doch der Reihe nach: American-Racing-Pilot Salac stellte seine Kalex im Qualifying auf Startplatz 6. Im Rennen kam der Tscheche zunächst gut weg, doch nach einigen Kurven fiel er auf Position 10 zurück. Danach konnte sich Salac im weiteren Rennverlauf zurückkämpfen. Zur Halbzeit lag er auf Platz 6.

In den letzten Runden kämpfte Salac mit WM-Leader Manuel Gonzalez, Alex Escrig, Ivan Ortola, Izan Guevara und Daniel Holgado um den Sieg. Am Ende der vorletzten Runde folgte dann das Drama für Intact-Pilot Gonzalez: Der Spanier fuhr in Führung liegend über Start-Ziel und glaubte, dass das Rennen zu Ende war. Er feierte sich bereits als Sieger und ging etwas vom Gas – Holgado krachte ihm ins Heck, worauf der Auspuff an der Kalex von Gonzalez verbogen war. Salac, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3 lag, übernahm nach dem Zwischenfall die Führung. Holgado versuchte in der letzten Runde zu kontern, doch Salac verteidigte entschlossen Platz 1. Danach blieben Ortola, Holgado und Escrig dicht hinter ihm und lauerten auf ihre Chance. Nach einem harten Schlussduell mit Ortola überquerte Salac die Ziellinie mit einem Vorsprung von drei Zehntelsekunden.

Filip Salac feierte mit einem Wheelie Foto: Gold & Goose Filip Salac feierte mit einem Wheelie © Gold & Goose

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Filip Salac fuhr in Silverstone seinen ersten Moto2-Sieg ein – es war zugleich sein erster Triumph in der Motorrad-WM. Was dachte er sich, als Manuel Gonzalez am Ende der vorletzten Runde vorzeitig zum Jubel ansetzte? «Es war verrückt. Ehrlich gesagt, wusste ich selbst nicht, wie viele Runden wir noch zu fahren hatten. Ich musste auf die Boxentafeln der anderen Fahrer schauen, denn ich hatte es nicht auf meiner Tafel, weil wir bei der Kommunikation einen kleinen Fehler machten», musste der 24-Jährige zugeben. «Dann habe ich realisiert, dass er dachte, dass es zu Ende war. Ich war aber der Meinung, dass noch eine weitere Runde zu fahren war. Also pushte ich weiter – das war die richtige Entscheidung. Es war eine gefährliche Situation, aber das war der Grund, weshalb ich das Rennen gewann. Drei Runden vor dem Ende glaubte ich, dass ein Podestplatz möglich war, aber als das passierte und ich als erster in Kurve 1 einbog, dachte ich mir: ‘Das ist mein Moment’. Ich versuchte dann, meine beste letzte Runde meines Lebens zu fahren. Ich habe es geschafft und ich bin happy. Ich bin jetzt ein Grand-Prix-Sieger – es klingt verrückt.»

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Nach Podestplatz beim Heimrennen folgte der erste GP-Sieg

Früher in der Saison 2026 erzielte Salac bei seinem Heimrennen in Brünn einen Podestplatz. Mit seinem ersten GP-Sieg hat er in diesem Jahr einen weiteren Meilenstein erreicht. «Ja. Ich lebe seit den letzten zwei Monaten meinen Traum. Das Podium zuhause fühlte sich großartig an und jetzt der Rennsieg», freute er sich. «Es fühlt sich unrealistisch an und es wird einige Zeit brauchen, bis ich das realisiert habe. Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Ich habe mit meiner Familie, meinem Vater und meinen Sponsoren so viele Jahre hart gearbeitet. Mit Sicherheit habe ich viele Leute glücklich gemacht – deshalb bin auch ich happy.»

Filip Salac erlebte in den letzten beiden Saisons im Team Marc VDS eine schwierige Zeit mit wenigen Erfolgen. 2026 wechselte er zu American Racing. «Das Team respektiert mich und sie wissen, dass ich schnell bin. Ich habe ihnen den Speed gezeigt, über den ich verfüge», betonte Salac. «Ich habe das Rennen gewonnen und die Entscheidung, die sie letztes Jahr getroffen haben, war gut. Ich bin dem Team sehr dankbar, weil sie mir diese Chance gegeben haben. Es fühlt sich unrealistisch an, jetzt ein GP-Sieger zu sein. Wir haben das Potenzial, um noch mehr zu erreichen.»