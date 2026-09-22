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Granado wütend auf Andrea Iannone: «Was er getan hat, ist inakzeptabel!»

Eric Granado wollte beim letzten Saisonevent des Harley-Davidson Bagger World Cups in Spielberg um den Titel kämpfen. Doch Andrea Iannone setzte diesem Vorhaben in Rennen 1 am Samstag ein Ende.

Stephan Moosbrugger

Von

Harley Davidson Weltcup

Eric Granado war am Boden zerstört
Eric Granado war am Boden zerstört
Foto: Harley-Davidson
Eric Granado war am Boden zerstört
© Harley-Davidson

Im Artikel erwähnt

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Es war ein ereignisreiches Saisonfinale im Harley-Davidson Bagger World Cup in Spielberg. Vor den letzten beiden Rennen in diesem Jahr hatten vier Fahrer gute Chancen auf den Titel. Archie McDonald, Eric Granado, Oscar Gutierrez und Andrea Iannone lagen innerhalb von nur 27 Punkten.

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Für Spannung beim sechsten Saison-Event war also gesorgt. Granado erzielte im Qualifying die Pole-Position – der Brasilianer stellte am Samstag klar, dass er unbedingt den Titel holen wollte. In Rennen 1 folgte dann das Drama für Granado: In der zweiten Runde wurde er von Andrea Iannone in Kurve 6 abgeschossen. Beide flogen in hohem Bogen durch das Kiesbett – für beide war der Titel-Traum geplatzt. «The Maniac» hatte wieder einmal zugeschlagen. Für das zweite Rennen am Sonntag bekam der Italiener eine Long-lap-Strafe.

Granado war am Boden zerstört – und stocksauer! Andrea Iannone hatte ihm durch die überstürzte Aktion die Chance auf den Titel genommen. «Er wusste, dass ich um die Meisterschaft kämpfe. Ich weiß, dass er ebenfalls um den Titel kämpfte, aber es war die zweite Runde, und ich habe ihn wirklich sauber überholt. Ich habe alles richtig gemacht, und was er getan hat, ist inakzeptabel», ärgerte sich Granado auch noch mit einem Tag Abstand bei der abschließenden Medienrunde am Sonntag. Die Long-lap, die Iannone im zweiten Rennen aufgebrummt bekam, war für ihn zu milde. «Auch die Strafe ist für mich inakzeptabel. Ich finde, eine Long-lap reicht nicht aus für das, was er getan hat. Er hat mir den Meistertitel gekostet; wegen ihm konnte ich nicht um den Titel kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich gewonnen hätte oder nicht, aber ich hätte es zumindest gerne versucht, und er hat mich zu Fall gebracht. Deshalb war ich am Samstag wirklich wütend – um ehrlich zu sein, war es einer der schlimmsten Tage meiner Karriere. Denn wenn man im Kampf verliert, ist es okay – dann war der andere schneller, und er hat gewonnen. Aber so zu verlieren, ist wirklich schmerzhaft. Und auch am Sonntag (in Rennen 2, Anm.) war mein Gefühl das schlechteste der gesamten Woche. Aber ich war schnell, ich habe mich das ganze Wochenende über stark gefühlt und ich habe das Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das Rennen am Samstag zu Ende gefahren wäre, aber wie auch immer – er hat mir das nicht erlaubt.»

Im Artikel erwähnt

Der Crash von Andrea Iannone und Eric Granado
Der Crash von Andrea Iannone und Eric Granado
Foto: motogp.com/BWC
Der Crash von Andrea Iannone und Eric Granado
© motogp.com/BWC

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Granado über Iannone: «Ich möchte nicht wiederholen, was er mir gesagt hat, denn es ergibt keinen Sinn»

Nach dem Zwischenfall am Samstag gab es eine Aussprache zwischen Granado und Iannone. «Ich habe mit ihm gesprochen. Ich möchte nicht wiederholen, was er mir gesagt hat, denn es ergibt keinen Sinn», winkte Granado ab. «Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich muss mich einfach auf die Zukunft konzentrieren. Das, was ich am besten kann, kann ich ändern – weiterkämpfen und weiterhin mein Bestes geben. Ich habe am Sonntag getan, was ich konnte, ich habe das Rennen gewonnen. Also behalte ich dieses Gefühl bei und wir blicken nach vorne.»

In Rennen 2 siegte Granado. Er freute sich zwar, doch von Euphorie war keine Rede. Obwohl er am vergangenen Wochenende auf dem Fed Bull Ring der schnellste Mann war, musste er sich in der Meisterschaft mit Platz 3 zufriedengeben. Der Australier Archie McDonald ist der erste Champion des Harley-Davidson Bagger World Cups. Vize-Meister wurde der Spanier Oscar Gutierrez. «Es war gut für mich, den Sonntag mit einem Sieg abzuschließen. Ich wusste, dass ich ein gutes Tempo hatte. Aber wie auch immer, ich habe getan, was ich konnte», ergänzte Eric Granado. «Ich hatte ein gutes Gefühl auf dem Bike. Ich möchte Archie und auch Oscar gratulieren, sie haben eine großartige Saison hingelegt.»

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Eric Granado

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Placeholder - Racer

Eric Granado

51

9

14:54,830

1:38,693

25

02

Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

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Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

99

9

+1,966

1:38,689

20

03

Placeholder - Racer

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Wegner Automotive x KWR

Placeholder - Racer

Kyle Wyman

33

9

+6,651

1:39,291

16

04

James Rispoli

James Rispoli

Joe Rascal Racing

James Rispoli

James Rispoli

43

9

+7,011

1:39,290

13

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Saddlemen Racing

Maxwell Toth

2

9

+7,129

1:39,054

11

06

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Niti Racing

Andrea Iannone

Andrea Iannone

29

9

+12,166

1:38,793

10

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Jake Lewis

Jake Lewis

Saddlemen Racing

Jake Lewis

Jake Lewis

85

9

+14,894

1:40,097

9

08

Placeholder

Archie McDonald

Joe Rascal Racing

Placeholder

Archie McDonald

69

9

+21,823

1:40,803

8

09

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

Niti Racing

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

20

9

+32,342

1:41,924

7

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