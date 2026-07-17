Bei QJ Motor rauchen Köpfe: Für Supersport-WM 2027 soll sich einiges ändern

Im ersten Jahr der Teilnahme an der Supersport-WM eroberte die chinesische Marke QJ Motor mit der viel zu schweren und dazu schwachbrüstigen SRK800RR nicht einen WM-Punkt. In der zweiten Saison wurden es mit Niki Tuuli und Raffaele De Rosa immerhin 36 Punkte, was aber immer noch den mit Abstand letzten Platz in der Konstrukteurs-WM bedeutete.

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Für dieses Jahr kam das neue Homologationsmodell SRK800RS, mit dem ein deutlicher Schritt nach vorne gelingen sollte. Die ernüchternde Realität ist, dass De Rosa und Marcos Ramirez bis zur derzeitigen Sommerpause noch nicht einen Punkt einfahren konnten.

Für QJ Motor eine peinliche Erfahrung, denn mit ZX Moto ist gewaltige Konkurrenz im eigenen Land erwachsen. Valentin Debise konnte für die sehr junge Marke, sie wurde erst 2024 gegründet, bereits sechs Rennen gewinnen und liegt in der Gesamtwertung mit 209 Punkten auf Platz 2 hinter dem sehr konstanten Albert Arenas aus dem Schweizer Team AS Yamaha mit 291 Zählern.

Bei QJ rauchen deshalb die Köpfe, wie die Lage für 2027 verbessert werden kann. Seit 2024 kümmert sich ein Arm der Puccetti-Truppe um das QJ-Werksteam. Die Italiener stellen seit 2025 auch das Kawasaki-Werksteam in der Superbike- und Supersport-WM, die beiden Auftritte werden nach außen strikt getrennt. Im Hintergrund laufen die Fäden bei Teamchef Manuel Puccetti zusammen, der mit QJ jeweils einen Jahresvertrag hat.

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ZX und QJ: Grundverschiedene Ansätze

Die Herangehensweisen von ZX und QJ könnten nicht unterschiedlicher sein. ZX dienten ein früheres Moto2-Chassis sowie eine Schwinge von Kalex als Vorbild, bestückt wurde das Homologationsmodell mit einem Dreizylindermotor mit 820 ccm und hochwertigen Komponenten. Das Ziel: Schnellst möglich größten Erfolg im Sport zu haben.

Die QJ Motor SRK800RR wurde hingegen für den Einsatz im Straßenverkehr konzipiert und später auf die Rennstrecke gebracht, Ähnlichkeiten zur Honda CBR650F sind augenfällig. Am aktuellen Homologationsmodell mit Vierzylinderaggregat (800 ccm) sind der Rahmen, die Verkleidung und der Motor verbessert, um das Gesamtpaket auf ein höheres Level zu bringen. Im asiatischen Markt kommt die SRK800RS gut an, für die Rundstrecke hat sie aber nach wie vor zu wenig Racing-DNA.

Rennabteilung im Werk in China wird aufgebaut

Wie SPEEDWEEK.com erfuhr, will QJ zukünftig mehr in die Supersport-WM investieren und ist derzeit dabei, eine eigene Rennabteilung im riesigen Werk in China aufzubauen. Und es wird gemäß chinesischen Quellen die Möglichkeit erörtert mit einem anderen Team zu arbeiten, das sich exklusiv um das Projekt kümmern kann.

Puccetti hat QJ während der dreijährigen Zusammenarbeit dabei geholfen, eine Basis für die Zukunft mit einem soliden WM-Team auf die Beine zu stellen. Mit dem 39-jährigen Raffaele De Rosa (19 Podestplätze, 1 Sieg) haben sie einen sehr erfahrenen Piloten, der als einer der feinfühligsten Entwickler gilt.

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