Erinnerungen an einen Teamchef aus Leidenschaft: Gerhard Schneider GS Sport

Gerhard Schneider war vom Rennsport fasziniert. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, einerseits mit erfahrenen Piloten Meisterschaften zu gewinnen und andererseits Jung-Talenten eine reelle Chance zu geben. Durch eine enge Anbindung an BMW kamen die Super-Talente Markus Höttinger und Hans-Georg Bürger in den Genuss der Förderung durch Schneider.

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Markus Höttinger 1979 im GS Sport-BMW 320 mit BMW F1 Turbo auf Testfahrt Foto: Kräling Markus Höttinger 1979 im GS Sport-BMW 320 mit BMW F1 Turbo auf Testfahrt © Kräling

Procar-Serie 1980: Schneider mit seinem Lieblingspiloten Hans-Georg Bürger Foto: BASF Procar-Serie 1980: Schneider mit seinem Lieblingspiloten Hans-Georg Bürger © BASF

Höttinger machte schnell DRM-Karriere im BMW 320 und Bürger ging mit Schneider ein Jahr später den gleichen Weg. Über die M1-Procar begleitete der GS Sport-Mäzen beide Jung-Stars mit BMW-Werksunterstützung schließlich bis in die Formel 2-EM.

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Das Formel 2-Engagement wurde für beide Piloten, für BMW und für den mitfinanzierenden Gerhard Schneider, allerdings innerhalb von nur drei Monaten zum doppelten Albtraum. Höttinger und Bürger starben 1980 kurz hintereinander an den Folgen höchst tragischer Formel 2-Unfälle in Hockenheim und Zandvoort.

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Dennoch bereute Schneider nicht, den beiden hoffnungsvollen Nachwuchsleuten eine gute Startbasis für ihre Profi-Karriere ermöglicht zu haben. Und er überlegte keine Sekunde, um auf die Frage zu antworten, mit welchen seiner zahlreichen Top-Piloten er die schönste Zeit im Rennsport verbracht hat: «Markus Höttinger und Hans-Georg Bürger. Das waren richtig gute Jungs, für mich fast wie eigene Söhne.»

Schneiders GS-Team galt zwischen 1970 und 1981 als feste Größe im deutschen Rennsport. Tourenwagenstars wie Dieter Basche, Hans-Joachim Stuck, Albrecht Krebs oder Jörg Obermoser siegten mit den BMW 2002 und 320 aus der Freiburger PS-Küche. Stuck und Nelson Piquet gewannen mit einem GS-BMW M 1-Prototyp 1981 sogar das 1000 km Rennen auf dem Nürburgring.

Den wohl größten Coup landete Schneider mit dem überraschenden Lancia-Deal für Hans Heyer, der bis dahin seit vielen Jahren in Ford-Diensten stand. Weil sich Heyer darüber geärgert hatte, dass nicht er, sondern ausgerechnet sein besonderer Freund und Ford-Rückkehrer Klaus Ludwig den Zuschlag für den neuen Super Capri in der DRM 1980 bekam, heckten Heyer und sein Kumpel Domingis Piedade die Lancia-Nummer aus.

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Der international bestens vernetzte Piedade, gleichzeitig auch Team-Manager bei GS Sport, fädelte den Deal mit den Italienern ein mit dem Resultat, dass Heyer mit dem Lancia Beta Turbo die DRM 1980 gewann – und das auch noch knapp vor Klaus Ludwig. Für Schneider und sein Team GS Sport zweifellos einer der wichtigsten Erfolge überhaupt.

Und doch ging es ab 1981 trotz eines soliden Sponsoren-Bestands wie BASF, Warsteiner oder Jägermeister mit Schneiders Rennstall und Firmen-Imperium bergab.

Das BMW-Autohaus samt Rennstall und Tuningbetrieb, die Autovermietung, der Vertrieb der Luxus-Wohnmobile Winnebago und der Fruit oft the Loom-Sportartikelversand mussten wegen finanzieller Schieflage der Reihe nach aufgegeben werden.

So stand Schneider plötzlich vor einem riesigen Scherbenhaufen. Frustriert und enttäuscht tauchte er in die Türkei ab. Selbst engste Wegbegleiter wie der Freiburger Mario Ketterer wussten jahrelang nicht, wo sich der ehemalige Rennstall-Besitzer und damalige Vorstand des Fußballclubs FC Freiburg aufhielt.

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Erst nach vielen Jahren kehrte der Ex-Rennstallchef wieder nach Deutschland zurück und zog selbstkritisch Bilanz: «Ja, ich habe Fehler gemacht, die zum Zusammenbruch meiner Firmengruppe geführt haben. Aber ich war auch zu gutgläubig für das Haifischbecken Rennsport, man hat mich zuletzt schamlos ausgenutzt. Für meine Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit habe ich einen hohen Preis bezahlt.»

Die weit über 100 erreichten Siege seiner Autos und Fahrer waren für ihn genauso Vergangenheit wie der Rennsport an sich. In einem Telefonat 2002 hatte mir Schneider noch verbittert gesagt: «Ich weiß jetzt, wie ich mein restliches Leben zu gestalten habe – alles was mit Autos zu tun hat, gehört ganz sicher nicht mehr dazu.»

20 Jahre später, am 11. August 2022, ist Gerhard Schneider im Alter von 86 Jahren gestorben. 2026 wäre er 90 Jahre alt geworden.