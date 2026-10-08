Rallye-WM in 2027 mit 15 Läufen, USA und Großbritannien neu im Kalender

Die FIA hat den Kalender für die Rallye-Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben. Mit insgesamt 15 Läufen auf vier Kontinenten ist er der umfangreichste seit der Saison 2008. Nach Absage der Rallye Saudi-Arabien, ursprünglich als Saisonfinale vorgesehen, fanden in diesem Jahr 13 WM-Rallyes statt.

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Die für den 26. bis 29. August geplante Rallye USA bringt die Rallye-WM zum ersten Mal seit 1988 wieder nach Nordamerika zurück. Die Aufnahme folgt auf ein erfolgreiches WRC-Kandidatenauswahlverfahren im Juni 2026 und baut auf der kontinuierlichen Entwicklung des Rallyesports in den Vereinigten Staaten auf.

Vize-Weltmeister Oliver Solberg gewann den Saisonuftakt 2026 Foto: Red Bull Vize-Weltmeister Oliver Solberg gewann den Saisonuftakt 2026 © Red Bull

Auch Großbritannien kehrt zum ersten Mal seit 2019 in den Kalender zurück: Die Rallye Schottland findet vom 30. September bis 3. Oktober statt. Die Veranstaltung wird ihr Rallyezentrum in Aberdeen haben.

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Die Rallye Italien stellt eine dritte wichtige Neuerung im Kalender 2027 dar. Sie wird vom 8. bis 11. Juli ausgefahren, nachdem sie viele Jahre lang als Rallye-EM erfolgreich ausgerichtet wurde. Die Asphalt-Rallye wird Wertungsprüfungen in der Region Latium mit einem hochkarätigen Rahmenprogramm in Rom kombinieren. Sie ersetzt die Rallye Sardinien, die das dramatische Saisonfinale in diesem Jahr gewesen war.

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Die Saison 2027 beginnt mit ihrem traditionellen Auftakt, der Rallye Monte Carlo, vom 21. bis 24. Januar, bevor es zu zwei Klassikern der Meisterschaft in Schweden und zur Safari-Rallye Kenia geht.

Kroatien, die Kanarischen Inseln und Japan bilden dann drei aufeinanderfolgende Asphalt-Runden, bevor die Rallye Akropolis-Rallye in Griechenland die europäische Sommer-Schotter-Serie eröffnet.

Der neue Weltmeister Eflyn Evans bei der Rallye Sardinien Foto: Red Bull Der neue Weltmeister Eflyn Evans bei der Rallye Sardinien © Red Bull

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Die Rallye Italien kehrt im Juli auf Asphalt zurück, bevor Estland und Finnland zwei der schnellsten Schotter-Läufe der Meisterschaft direkt hintereinander austragen - in einer Region, in der der Rallyesport sich einer außergewöhnlich hohen Beteiligung und großen Unterstützung durch die Fans erfreut.

Beide Veranstaltungen werden weiterhin auf alternativen Ansätzen für das Rallye-Format aufbauen, nachdem das komprimierte Programm in Estland und das fanorientierte «Super Sunday» -Konzept in Finnland erfolgreich eingeführt wurden.

Nach der Rallye USA kehrt die WM für die Rallye Schottland nach Europa zurück, bevor es nach Südamerika zu den Läufen in Paraguay und Chile geht. Die entscheidende letzte Runde der Saison wird Ende November im Wüstenterrain bei der Rallye Saudi-Arabien ausgetragen.

Die Rallye Finnland mit ihren weiten Sprüngen gilt als ein Saisonhöhepunkt Foto: XPB Die Rallye Finnland mit ihren weiten Sprüngen gilt als ein Saisonhöhepunkt © XPB

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Die traditionsreiche Rallye Portugal ist 2027 nicht mehr dabei. Hintergrund dafür ist die stärkere internationale Ausrichtung der Rallyw-WM. Gespräche über eine Rückkehr Portugals 2028 laufen bereits.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem meinte, der erweiterte Kalender – der umfangreichste seit dem 15-Runden-Programm im Jahr 2008 – sei ein Beweis für die wachsende Stärke der Rallye-WM.

«Mit der Einführung des technischen Reglements WRC27, einem neuen Promoter dank des «Deals des Jahrhundert», der langfristige Investitionen und Ambitionen in die Meisterschaft einbringen wird, sowie einem starken globalen Kalender sieht die Zukunft des Rallyesports äußerst vielversprechend aus».

Eric Boullier, CEO von WRC Promoter, erklärte:«Das Jahr 2027 markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für die Rallye-Weltmeisterschaft, und dieser Kalender spiegelt unser Bestreben wider, eine stärkere, zugänglichere und wahrhaft globale Meisterschaft aufzubauen».

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In 2026 ausgefallen, in 2027 wieder im Kalender: Die Rallye Saudi-Arabien Foto: Red Bull In 2026 ausgefallen, in 2027 wieder im Kalender: Die Rallye Saudi-Arabien © Red Bull

Toyota arbeitet bereits an einem neuen Auto für die Top-Klasse. Neu hinzukommen werden Project Rally One und WRT Rally1 Spain. M-Sport Ford plant zunächst den Einsatz eines Ford Rally2-Fahrzeugs mit WRC-Kit. Ford hat bereits bekannt gegeben ab dem Jahr 2028 wieder als Werksteam zurückzukehren und ab 2029 ein komplett neu entwickeltes Auto an den Start zu bringen.

