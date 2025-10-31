Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Felipe Massa streitet um 82 Mio Dollar

Simoncelli zu Noah Dettwiler: «Wir warten auf dich!»

Von Stephan Moosbrugger
Noah Dettwiler
© Gold & Goose

Noah Dettwiler

Während Moto3-Pilot Noah Dettwiler nach seinem schweren Crash im Krankenhaus in Kuala Lumpur behandelt wird, ließ Paolo Simoncelli (SIC58 Squadra Corse) mit einer erfreulichen Nachricht aufhorchen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Bei dem fürchterlichen Unfall in der Besichtigungsrunde der Moto3-Klasse in Sepang zwischen Weltmeister Jose Antonio Rueda und Noah Dettwiler zog sich der Schweizer schwerste Verletzungen zu. Der 20-Jährige erlitt auf der Strecke mehrere Herzstillstände, eine Gehirnerschütterung und verlor viel Blut. Neben einem offenen Bruch am Bein wurden auch die Milz und Lunge verletzt.

Im Krankenhaus von Kuala Lumpur wurde Dettwiler mehrfach operiert. Sein Zustand war stabil, aber zunächst weiterhin kritisch. Am Mittwoch in dieser Woche folgte nach Tagen des Bangens die erste Entwarnung. «Gemäß den behandelnden Ärzten ist der Zustand von Noah jetzt stabil und nicht weiter kritisch. Er bleibt weiterhin auf der Intensivstation und wird dort eng überwacht», hieß es in einem Statement von seiner Familie und des Teams.

Einen Tag später ließ Paolo Simoncelli, Vater von Marco Simoncelli und Besitzer des Moto3-Teams SIC58 Squadra Corse, mit einem Blogeintrag aufhorchen. Simoncelli lässt nach den Rennwochenenden regelmäßig die Ereignisse in seinem Blog Revue passieren. Nach dem Malaysia-GP ging er in einem Absatz auf Noah Dettwiler ein.

«Wie ihr wisst, war Noah Dettwiller beim Sepang-GP in einen schweren Unfall verwickelt. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass er zusammen mit O'Gorman unser zukünftiger Fahrer sein wird», schrieb Simoncelli. «Wir wollten uns in Kürze treffen, um dies zu fixieren, doch stattdessen befindet er sich noch immer in Malaysia.»

Somit wäre die sportliche Zukunft von Noah Dettwiler gesichert. Bereits Anfang Oktober berichtete SPEEDWEEK.com, dass sich für ihn beim Team SIC58 Squadra Corse für 2026 eine Möglichkeit ergeben könnte.

Doch zuerst steht beim jungen Schweizer die Genesung im Vordergrund. Noch ist nicht abzusehen, ob der Moto3-Pilot bleibende Schäden davontragen wird. Simoncelli richtete in seinem Blog aufmunternde Worte an Dettwiler: «Gib nicht auf, Noah! Das Team wartet auf dich.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dettwiler-Unfall: Pressesperre und Falschmeldungen

Von Thomas Kuttruf
Im Interesse aller Athleten und Beteiligten sollte von offizieller Seite alles getan werden, um den schlimmen Unfall der Moto3-Piloten Noah Dettwiler und Jose Antonio Rueda in Sepang aufzuarbeiten.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Fr. 31.10., 10:15, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 31.10., 10:20, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 31.10., 10:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 31.10., 10:55, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 31.10., 11:00, Eurosport
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Fr. 31.10., 11:15, SPORT1+
    The Front Row
  • Fr. 31.10., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Fr. 31.10., 12:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Fr. 31.10., 13:40, ORF Sport+
    Motorsport: European Le Mans Series
  • Fr. 31.10., 13:45, Motorvision TV
    Dream Cars
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C3110054513 | 5