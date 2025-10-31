Simoncelli zu Noah Dettwiler: «Wir warten auf dich!»

Während Moto3-Pilot Noah Dettwiler nach seinem schweren Crash im Krankenhaus in Kuala Lumpur behandelt wird, ließ Paolo Simoncelli (SIC58 Squadra Corse) mit einer erfreulichen Nachricht aufhorchen.

Bei dem fürchterlichen Unfall in der Besichtigungsrunde der Moto3-Klasse in Sepang zwischen Weltmeister Jose Antonio Rueda und Noah Dettwiler zog sich der Schweizer schwerste Verletzungen zu. Der 20-Jährige erlitt auf der Strecke mehrere Herzstillstände, eine Gehirnerschütterung und verlor viel Blut. Neben einem offenen Bruch am Bein wurden auch die Milz und Lunge verletzt.

Im Krankenhaus von Kuala Lumpur wurde Dettwiler mehrfach operiert. Sein Zustand war stabil, aber zunächst weiterhin kritisch. Am Mittwoch in dieser Woche folgte nach Tagen des Bangens die erste Entwarnung. «Gemäß den behandelnden Ärzten ist der Zustand von Noah jetzt stabil und nicht weiter kritisch. Er bleibt weiterhin auf der Intensivstation und wird dort eng überwacht», hieß es in einem Statement von seiner Familie und des Teams.

Einen Tag später ließ Paolo Simoncelli, Vater von Marco Simoncelli und Besitzer des Moto3-Teams SIC58 Squadra Corse, mit einem Blogeintrag aufhorchen. Simoncelli lässt nach den Rennwochenenden regelmäßig die Ereignisse in seinem Blog Revue passieren. Nach dem Malaysia-GP ging er in einem Absatz auf Noah Dettwiler ein.

«Wie ihr wisst, war Noah Dettwiller beim Sepang-GP in einen schweren Unfall verwickelt. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass er zusammen mit O'Gorman unser zukünftiger Fahrer sein wird», schrieb Simoncelli. «Wir wollten uns in Kürze treffen, um dies zu fixieren, doch stattdessen befindet er sich noch immer in Malaysia.»

Somit wäre die sportliche Zukunft von Noah Dettwiler gesichert. Bereits Anfang Oktober berichtete SPEEDWEEK.com, dass sich für ihn beim Team SIC58 Squadra Corse für 2026 eine Möglichkeit ergeben könnte.

Doch zuerst steht beim jungen Schweizer die Genesung im Vordergrund. Noch ist nicht abzusehen, ob der Moto3-Pilot bleibende Schäden davontragen wird. Simoncelli richtete in seinem Blog aufmunternde Worte an Dettwiler: «Gib nicht auf, Noah! Das Team wartet auf dich.»