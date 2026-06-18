Andrea Stella/McLaren: Gründe, wieso Champion Lando Norris hinterher fährt

Platz 3 für Formel-1-Champion Lando Norris in Spanien kam nur deshalb zustande, weil WM-Leader Kimi Antonelli seinen Mercedes kurz vor Schluss zur Seite stellen musste. McLaren-Teamchef Andrea Stella hat nach dem spannenden Barcelona-GP über die Konkurrenzfähigkeit der Papaya-Renner gesprochen.

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Der 55-jährige Italiener sagt in seiner Medienrunde am Circuit de Barcelona-Catalunya: «Wir haben im Rennen einen deutlichen Fortschritt gesehen, mit den Spitzenreitern mitzuhalten, was nach den Schwierigkeiten der letzten beiden Rennen ermutigend ist. Es ist eine gute Nachricht, dass wir mit Mercedes mithalten konnten, und auch in Sachen Standfestigkeit ist das besser gelaufen.»

«Allerdings hat Ferrari deutliche Leistungssteigerungen erzielt, und ihre jüngsten Upgrades haben sie nun zum Siegen befähigt. Daher wissen wir als Konkurrenten, dass noch mehr zu tun ist.»

«Unsere Analyse zeigt: Wir sind in den sehr schnellen Abschnitten einigermassen konkurrenzfähig, müssen aber aerodynamischen Abtrieb hinzufügen, um uns in den mittelschnellen und langsamen Kurven zu verbessern. Da verlieren wir Zeit.»

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«Auch die Art und Weise, wie das Auto und der Fahrer über eine längere Rennphase mit den Reifen interagieren, ist ein Bereich, den wir untersuchen und verbessern müssen. Das hat Barcelona ebenfalls gezeigt.»

«Die Strategie ist ebenfalls zu überdenken, da die Dreistopp-Option wohl der bessere Weg gewesen wäre. Letztlich war Lewis Hamilton jedoch an diesem Tag einfach der Stärkste.»

«Wir haben einen klaren Entwicklungsplan, um dem Auto mehr Leistung zu verleihen, und werden weitere Upgrades bringen. Wir müssen bei der Entwicklung eine hohe Schlagzahl halten und uns auf unsere eigene Entwicklung konzentrieren, um den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen.»