Aserbaidschan-GP Baku: Live-Ticker, Wetter, Wind als faule Wetter-Ausrede?
Wir stehen vor dem GP-Wochenende von Aserbaidschan auf dem schwierigen Baku City Circuit. Wann wir live von der Action tickern, wie sich das Wetter entwickelt, wieso der Wind keine Ausrede sein muss.
Baku ist die Stadt der Winde, und tatsächlich haben wir es immer wieder erlebt, dass uns in der aserbaidschanischen Hauptstadt der Wind um die Ohren pfeift.
Einige Fahrer haben dabei festgehalten, dass sie – wie etwa in Silverstone oder Austin – immer wieder von Böen überrascht werden. Das lässt hellhörig werden. Denn die GP-Strecken in England und Texas sind auf offenem Gelände, der Kurs von Baku hingegen führt durch die Stadt. Also alles nur eine faule Ausrede?
Zunächst mal: Die Formel 1 erwartet freundlich, warmes Wetter in Baku, mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Es wird durchziehende Wolken geben, aber es ist kein Regen in Sicht.
Was nun den Wind angeht, so muss an gewissen Stellen der Bahn (etwa beim langen Stück zurück zu Start und Ziel) durchaus mit Wind gerechnet werden, nicht der ganze Teil der Bahn ist von Gebäuden windgeschützt. Und das kann dann böig und ungenehm sein.
Zudem: Um diese Jahreszeit werden durch den teils starken Wind viele Blätter auf die Bahn geweht, was schnell mal Kühlöffnungen verstopfen kann.
Wie sich das 2026 entwickelt, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker aus der Quali und vom Grand Prix auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.
Aserbaidschan-GP im TV
Donnerstag, 24. September
08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
00.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 2026
Freitag, 25. September
07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.00: ServusTV – Analyse Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Samstag, 26. September
06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt
11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen
11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen
12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan
14.40: ServusTV – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung
23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
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